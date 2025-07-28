Аналог української Дії: у РФ не працює єдиний портал держпослуг

У понеділок, 28 липня, в Росії стався масштабний збій у роботі єдиного порталу державних послуг. Через це громадяни не можуть оформлювати документи чи отримати довідки онлайн.

Про це повідомляє The Moscow Times.

Збій у роботі єдиного порталу держпослуг в РФ: що відомо

Користувачі масово скаржаться на недоступність ресурсу. При спробі зайти на сайт порталу держпослуг з’являється повідомлення про помилку, а доступ до особистого кабінету повністю заблокований.

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Проблеми з функціонуванням порталу унеможливлюють оформлення документів у дистанційному форматі.

Зараз невідомо, коли буде відновлено роботу порталу. Причини збою також не розголошуються, офіційні особи ситуацію публічно не коментують.

28 липня також було зафіксовано технічні збої у роботі російської авіакомпанії Аерофлот. Було скасовано значну кількість рейсів.

За повідомленнями в мережі, щонайменше 49 авіарейсів зі столичного аеропорту Шереметьєво було анульовано.

Відповідальність за ймовірну кібератаку взяло на себе хакерське угруповання Silent Crow у співпраці з білоруськими активістами Кіберпартизани BY.

Нагадаємо, 5 та 6 липня у низці аеропортів РФ було тимчасово припинено обслуговування рейсів через загрозу атак безпілотників.

Пасажирів годинами не випускали з літаків після посадки, що спричинило значні затримки та нарікання з боку пасажирів.

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