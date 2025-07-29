Сальск атаковали дроны: повреждена логистика РФ, было остановлено движение поездов

Город Сальск в Ростовской области РФ оказался под атакой дронов. Ночью там была атакована железная дорога и ресурсная база оккупантов.

Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко в своем Telegram-канале.

Атака дронов на Сальск: что известно

Коваленко отметил, что в Сальске расположен логистический хаб для переброски ресурсов, топлива, боеприпасов и других грузов на фронт Донецкой области, а также на юг во временно оккупированный Крым и Запорожскую область.

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— Железная дорога — это артерия войны. Без логистики скорость действий армии РФ на фронте тормозится, — добавил руководитель ЦПД.

Российские каналы в Telegram писали о серии взрывов в Ростовской области около 2:00. На некоторых видеокадрах было слышно работу ПВО.

Кроме того, очевидцы поделились множеством фото и видео из Сальска, на которых видно масштабный пожар, возникший, вероятно, в результате атаки на железную дорогу.

Из-за атаки дронов в Ростовской области была нарушена работа контактной сети в Сальске. Движение поездов через станцию было временно приостановлено.

Писали о задержке девяти пассажирских поездов. Ближе к 8:00 движение восстановили.

И. о. губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал о возгорании на железнодорожной станции в Сальске. По его словам, пассажирский поезд отведен на безопасное расстояние. Он заявил, что погибших или раненых не было.

Для тушения пожара россияне задействовали 45 человек и 12 единиц техники.

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