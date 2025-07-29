Сальск атаковали дроны: повреждена логистика РФ, было остановлено движение поездов
Город Сальск в Ростовской области РФ оказался под атакой дронов. Ночью там была атакована железная дорога и ресурсная база оккупантов.
Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко в своем Telegram-канале.
Атака дронов на Сальск: что известно
Коваленко отметил, что в Сальске расположен логистический хаб для переброски ресурсов, топлива, боеприпасов и других грузов на фронт Донецкой области, а также на юг во временно оккупированный Крым и Запорожскую область.
— Железная дорога — это артерия войны. Без логистики скорость действий армии РФ на фронте тормозится, — добавил руководитель ЦПД.
Российские каналы в Telegram писали о серии взрывов в Ростовской области около 2:00. На некоторых видеокадрах было слышно работу ПВО.
Кроме того, очевидцы поделились множеством фото и видео из Сальска, на которых видно масштабный пожар, возникший, вероятно, в результате атаки на железную дорогу.
Из-за атаки дронов в Ростовской области была нарушена работа контактной сети в Сальске. Движение поездов через станцию было временно приостановлено.
Писали о задержке девяти пассажирских поездов. Ближе к 8:00 движение восстановили.
И. о. губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал о возгорании на железнодорожной станции в Сальске. По его словам, пассажирский поезд отведен на безопасное расстояние. Он заявил, что погибших или раненых не было.
Для тушения пожара россияне задействовали 45 человек и 12 единиц техники.