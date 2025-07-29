Сальськ атакували дрони: пошкоджено логістику РФ, було зупинено рух потягів
Місто Сальськ у Ростовській області РФ опинився під атакою дронів. Вночі там була атакована залізниця та ресурсна база окупантів.
Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко у своєму Telegram-каналі.
Атака дронів на Сальськ: що відомо
Коваленко зазначив, що у Сальську розташований логістичний хаб для перекидання ресурсів, палива, боєприпасів та інших вантажів на фронт Донецької області, а також на південь до тимчасово окупованого Криму і Запорізької області.
– Залізниця – це артерія війни. Без логістики швидкість дій армії РФ на фронті гальмується, – додав керівник ЦПД.
Російські канали у Telegram писали про серію вибухів у Ростовській області близько 2:00. На деяких відеокадрах було чути роботу ППО.
Крім того, очевидці поділилися безліччю фото та відео з Сальська, на яких видно масштабну пожежу, яка виникла, ймовірно, в результаті атаки на залізницю.
Через атаку дронів у Ростовській області було порушено роботу контактної мережі у Сальську. Рух поїздів через станцію було тимчасово припинено.
Писали про затримку дев’яти пасажирських потягів. Ближче до 8:00 їх рух відновили.
В. о. губернатора Ростовської області Юрій Слюсар повідомляв про займання на залізничній станції у Сальську. За його словами, пасажирський поїзд відведено на безпечну відстань. Він заявив, що загиблих чи поранених не було.
Для гасіння пожежі росіяни задіяли 45 осіб та 12 одиниць техніки.