Сальськ атакували дрони: пошкоджено логістику РФ, було зупинено рух потягів

Місто Сальськ у Ростовській області РФ опинився під атакою дронів. Вночі там була атакована залізниця та ресурсна база окупантів.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко у своєму Telegram-каналі.

Атака дронів на Сальськ: що відомо

Коваленко зазначив, що у Сальську розташований логістичний хаб для перекидання ресурсів, палива, боєприпасів та інших вантажів на фронт Донецької області, а також на південь до тимчасово окупованого Криму і Запорізької області.

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– Залізниця – це артерія війни. Без логістики швидкість дій армії РФ на фронті гальмується, – додав керівник ЦПД.

Російські канали у Telegram писали про серію вибухів у Ростовській області близько 2:00. На деяких відеокадрах було чути роботу ППО.

Крім того, очевидці поділилися безліччю фото та відео з Сальська, на яких видно масштабну пожежу, яка виникла, ймовірно, в результаті атаки на залізницю.

Через атаку дронів у Ростовській області було порушено роботу контактної мережі у Сальську. Рух поїздів через станцію було тимчасово припинено.

Писали про затримку дев’яти пасажирських потягів. Ближче до 8:00 їх рух відновили.

В. о. губернатора Ростовської області Юрій Слюсар повідомляв про займання на залізничній станції у Сальську. За його словами, пасажирський поїзд відведено на безпечну відстань. Він заявив, що загиблих чи поранених не було.

Для гасіння пожежі росіяни задіяли 45 осіб та 12 одиниць техніки.

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