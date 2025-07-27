”Бавовна” в Волгоградской области РФ: обесточенная железная дорога, ограничена работа аэропорта

В ночь на 27 июля в соцсетях появилась информация об атаке беспилотников на территории Волгоградской области Российской Федерации.

По сообщениям паблика Astra, дроны поразили электроподстанцию, расположенную вблизи железнодорожной ветки в поселке Октябрьский.

Дроны атаковали Волгоградскую область РФ

Очевидцы, слова которых приводит Astra, рассказали о взрывах и пожаре после атаки на подстанцию, которая, вероятно, обеспечивает электроснабжение железнодорожной инфраструктуры.

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Глава области Андрей Бочаров подтвердил инцидент.

– В результате падения обломков дронов нарушено электропитание в контактной сети железной дороги в Октябрьском районе, – заявил он.

На фоне происшествия Федеральное агентство воздушного транспорта РФ сообщило о временных ограничениях в работе Волгоградского аэропорта на вылет и приём самолетов.

По данным сообщества Exilenova+, эти удары являются частью скоординированных усилий по выведению из строя ключевой транспортной инфраструктуры РФ, активно используемой врагом для военных перевозок.

– Продолжается системная работа по выведению из строя важных железнодорожных сообщений врага, которые используются для переброски военной логистики оккупационной армии РФ, – говорится в сообщении.

Платформа Astra добавила, что пользователи соцсети X уже установили геолокацию видео с места возгорания после взрыва, указав на то, что вероятно горит подстанция, снабжающая электроэнергию железнодорожным путям.

В результате инцидента российские СМИ сообщили о задержках движения пассажирских поездов в регионе из-за атаки БпЛА.

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