Израиль рассматривает аннексию территорий в секторе Газа, если ХАМАС откажется от перемирия

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху планирует в ближайшее время представить правительству план аннексии территорий в секторе Газа.

Об этом сообщает израильское издание Haaretz со ссылкой на источники.

Почему Нетаньяху рассматривает аннексию сектора Газа

Согласно плану, Израиль намерен дать боевикам ХАМАС несколько дней на согласование перемирия.

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В случае отказа аннексия начнется постепенно, пока весь сектор Газа не будет полностью присоединен, утверждают в издании.

Как отмечает Haaretz, инициатива уже получила одобрение администрации президента США Дональда Трампа.

По данным издания, Нетаньяху ранее не проявлял интереса к такому шагу, но сейчас готов действовать, чтобы удержать правительство от распада.

В частности, план аннексии может удовлетворить ультраправых министров, которые выступили против решения премьера увеличить гуманитарную помощь для сектора Газа.

В то же время The Times of Israel сообщает, что об аннексии открыто говорит не сам Нетаньяху, а члены его кабинета.

Между тем Израиль сталкивается с международной критикой из-за гуманитарной ситуации в секторе Газа.

На фоне сообщений об угрозе массового голода, правозащитники и правительства разных стран обвиняют Иерусалим в блокировании поставок помощи.

Сам Нетаньяху настаивает, что гуманитарная помощь поступает в достаточном объеме, но ее перехватывают боевики ХАМАС.

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