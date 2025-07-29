Израиль рассматривает аннексию территорий в секторе Газа, если ХАМАС откажется от перемирия
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху планирует в ближайшее время представить правительству план аннексии территорий в секторе Газа.
Об этом сообщает израильское издание Haaretz со ссылкой на источники.
Почему Нетаньяху рассматривает аннексию сектора Газа
Согласно плану, Израиль намерен дать боевикам ХАМАС несколько дней на согласование перемирия.
В случае отказа аннексия начнется постепенно, пока весь сектор Газа не будет полностью присоединен, утверждают в издании.
Как отмечает Haaretz, инициатива уже получила одобрение администрации президента США Дональда Трампа.
По данным издания, Нетаньяху ранее не проявлял интереса к такому шагу, но сейчас готов действовать, чтобы удержать правительство от распада.
В частности, план аннексии может удовлетворить ультраправых министров, которые выступили против решения премьера увеличить гуманитарную помощь для сектора Газа.
В то же время The Times of Israel сообщает, что об аннексии открыто говорит не сам Нетаньяху, а члены его кабинета.
Между тем Израиль сталкивается с международной критикой из-за гуманитарной ситуации в секторе Газа.
На фоне сообщений об угрозе массового голода, правозащитники и правительства разных стран обвиняют Иерусалим в блокировании поставок помощи.
Сам Нетаньяху настаивает, что гуманитарная помощь поступает в достаточном объеме, но ее перехватывают боевики ХАМАС.