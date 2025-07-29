Ізраїль розглядає анексію територій у секторі Гази, якщо ХАМАС відмовиться від перемир’я

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу планує найближчим часом представити уряду план анексії територій у секторі Гази.

Про це повідомляє ізраїльське видання Haaretz з посиланням на джерела.

Чому Нетаньягу розглядає анексію сектора Гази

Згідно з планом, Ізраїль має намір дати бойовикам ХАМАС кілька днів на погодження перемир’я.

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У разі відмови анексія розпочнеться поступово, поки весь сектор Гази не буде повністю приєднаний, стверджують у виданні.

Як зазначає Haaretz, ініціатива вже отримала схвалення адміністрації президента США Дональда Трампа.

За даними видання, Нетаньягу раніше не виявляв зацікавленості у такому кроці, але нині готовий діяти, щоб втримати уряд від розпаду.

Зокрема, план анексії може задовольнити ультраправих міністрів, які виступили проти рішення прем’єра збільшити гуманітарну допомогу для сектора Гази.

Водночас The Times of Israel повідомляє, що про анексію відкрито говорить не сам Нетаньягу, а члени його кабінету.

Тим часом Ізраїль стикається з міжнародною критикою через гуманітарну ситуацію в секторі Гази.

На тлі повідомлень про загрозу масового голоду, правозахисники та уряди різних країн звинувачують Єрусалим у блокуванні постачання допомоги.

Сам Нетаньягу наполягає, що гуманітарна допомога надходить у достатньому обсязі, але її перехоплюють бойовики ХАМАС.

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