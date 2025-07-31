Действия РФ отвратительны: Трамп анонсировал санкции по итогам 10-дневного срока
Президент США Дональд Трамп заявил о готовности ввести новый пакет санкций против Российской Федерации после истечения 10-дневного срока, установленного Вашингтоном.
Трамп о санкциях США против России из-за войны
— То, что делает Россия, отвратительно. Это очень печально. Мы планируем ввести санкции. Будут ли они иметь на него (российского диктатора Владимира Путина, — Ред.) влияние — не знаю, — заявил Трамп.
Заявление прозвучало на фоне обострения ситуации и непрекращающейся агрессии России против Украины, что, по словам американского президента, не может оставаться без ответа.
В начале недели США провели очередной разговор с представителями российского руководства о возможном прекращении войны в Украине, однако никакого прогресса достичь не удалось.
Государственный секретарь США Марко Рубио в эфире Fox Radio заявил, что более полугода дипломатические усилия остаются безрезультатными.
По его словам, президент США Дональд Трамп в ближайшие дни примет решение о дальнейших действиях против России, не исключая введения новых санкций.