Действия РФ отвратительны: Трамп анонсировал санкции по итогам 10-дневного срока

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности ввести новый пакет санкций против Российской Федерации после истечения 10-дневного срока, установленного Вашингтоном.

Трамп о санкциях США против России из-за войны

— То, что делает Россия, отвратительно. Это очень печально. Мы планируем ввести санкции. Будут ли они иметь на него (российского диктатора Владимира Путина, — Ред.) влияние — не знаю, — заявил Трамп.

Заявление прозвучало на фоне обострения ситуации и непрекращающейся агрессии России против Украины, что, по словам американского президента, не может оставаться без ответа.

В начале недели США провели очередной разговор с представителями российского руководства о возможном прекращении войны в Украине, однако никакого прогресса достичь не удалось.

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Государственный секретарь США Марко Рубио в эфире Fox Radio заявил, что более полугода дипломатические усилия остаются безрезультатными.

По его словам, президент США Дональд Трамп в ближайшие дни примет решение о дальнейших действиях против России, не исключая введения новых санкций.

Источник : White House

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