Представительница Украины на Евровидении 2026 Leleka с песней Ridnym вошла в десятку участников, которые продолжат борьбу за победу в гранд-финале конкурса.

Второй полуфинал состоялся 14 мая в Wiener Stadthalle. Украинская певица выступила на сцене под номером 12.

Прошла ли Украина в финал Евровидения 2026

По результатам голосования жюри и зрителей Украина прошла в финал Евровидения 2026. Вместе с Leleka в следующий этап конкурса прошли еще девять стран.

Гранд-финал Евровидения 2026 состоится 16 мая в Вене.

Как выступила Leleka во втором полуфинале

Во время выступления Leleka соединила современное звучание с украинскими этническими мотивами. На сцене вместе с артисткой выступил бандурист Ярослав Джусь.

Номер построен на контрасте света и тьмы, а главный акцент сделан на эмоциональной подаче песни Ridnym. В постановке использовали сдержанную цветовую гамму и минималистичные сценические решения.

Украинские еврофаны не сдерживают восторга. Даже те, кто ранее критиковал результаты Нацотбора 2026, объединились в поддержке нашей артистки.

Некоторые увидели в выступлении Leleka символизм, проведя параллели с фото защитника во время обороны Азовстали.

Когда состоится финал Евровидения 2026

Финал Евровидения 2026 состоится 16 мая. В нем выступят 25 участников: по 10 финалистов из каждого полуфинала, представители Германии, Италии, Франции и Великобритании, а также страна-хозяйка Австрия.

Напомним, в первом полуфинале в финал прошли Греция, Финляндия, Бельгия, Швеция, Молдова, Израиль, Сербия, Хорватия, Литва и Польша.

Во втором – Болгария, Украина, Норвегия, Австралия, Румыния, Мальта, Кипр, Албания, Дания, Чехия и, конечно, Украина.

