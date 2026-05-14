Прошла ли Украина в финал Евровидения 2026: что решили жюри и зрители
- Leleka выступит в гранд-финале конкурса в Вене.
- Украинская певица исполнила песню Ridnym во втором полуфинале.
- Вместе с Leleka на сцене выступил бандурист Ярослав Джусь.
Представительница Украины на Евровидении 2026 Leleka с песней Ridnym вошла в десятку участников, которые продолжат борьбу за победу в гранд-финале конкурса.
Второй полуфинал состоялся 14 мая в Wiener Stadthalle. Украинская певица выступила на сцене под номером 12.
Прошла ли Украина в финал Евровидения 2026
По результатам голосования жюри и зрителей Украина прошла в финал Евровидения 2026. Вместе с Leleka в следующий этап конкурса прошли еще девять стран.
Гранд-финал Евровидения 2026 состоится 16 мая в Вене.
Как выступила Leleka во втором полуфинале
Во время выступления Leleka соединила современное звучание с украинскими этническими мотивами. На сцене вместе с артисткой выступил бандурист Ярослав Джусь.
Номер построен на контрасте света и тьмы, а главный акцент сделан на эмоциональной подаче песни Ridnym. В постановке использовали сдержанную цветовую гамму и минималистичные сценические решения.
Украинские еврофаны не сдерживают восторга. Даже те, кто ранее критиковал результаты Нацотбора 2026, объединились в поддержке нашей артистки.
Некоторые увидели в выступлении Leleka символизм, проведя параллели с фото защитника во время обороны Азовстали.
Когда состоится финал Евровидения 2026
Финал Евровидения 2026 состоится 16 мая. В нем выступят 25 участников: по 10 финалистов из каждого полуфинала, представители Германии, Италии, Франции и Великобритании, а также страна-хозяйка Австрия.
Напомним, в первом полуфинале в финал прошли Греция, Финляндия, Бельгия, Швеция, Молдова, Израиль, Сербия, Хорватия, Литва и Польша.
Во втором – Болгария, Украина, Норвегия, Австралия, Румыния, Мальта, Кипр, Албания, Дания, Чехия и, конечно, Украина.
Фото: скриншот из трансляции