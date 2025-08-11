Ночью дроны атаковали Арзамасский приборостроительный завод в РФ: что известно

На рассвете 11 августа прогремели взрывы в Арзамасе Нижегородской области РФ. Ударные дроны атаковали Арзамасский приборостроительный завод (АПЗ).

Об этом сообщают телеграм-каналы.

Атака на Арзамасский приборостроительный завод: что известно

Так, местные жители около четырех утра услышали несколько хлопков и один мощный взрыв. А перед этим в небе видели как минимум пять дронов, которые летели очень низко.

По словам других очевидцев, взрывов в Арзамасе насчитали около семи. После этого люди в ряде Telegram-каналов начали писать, что был мощный прилет по Арзамасскому приборостроительному заводу (АПЗ). Там после удара началось сильное задымление.

Последствия атаки на Арзамасский завод (АПЗ)

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, ночью ударные БПЛА атаковали две промышленные зоны в Нижегородской области.

— При отражении атаки в Арзамасском округе, к сожалению, не удалось избежать жертв и повреждений. Один сотрудник погиб на месте, двое пострадавших доставлены в больницу, — сообщил Глеб Никитин.

На месте удара сейчас работают экстренные службы.

Что известно об АПЗ

Арзамасский приборостроительный завод специализируется на разработке и производстве гироскопических приборов, систем управления, бортовых электронно-вычислительных машин, рулевых приводов, контрольно-поверочных комплексов.

На заводе изготавливают части для ракет Х-32, Х-101, а также блоки рулевых электрических машин БРЭМ-3 и автоматических систем ликвидации АСЛ-1 для ракет Х-59.

АПЗ входит в состав российского концерна Алмаз-Антей и корпорации Тактическое ракетное вооружение.

Завод в Арзамасе находится под санкциями Украины, Японии, Новой Зеландии, Швейцарии и США.

Арзамас на карте

Город Арзамас находится более чем в 1000 км от границы с Украиной.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 265-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

