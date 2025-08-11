Вночі дрони атакували Арзамаський приладобудівний завод у РФ: що відомо

На світанку 11 серпня пролунали вибухи в Арзамасі Нижньогородської області РФ. Ударні дрони атакували Арзамаський приладобудівний завод (АПЗ).

Про це повідомляють телеграм-канали.

Атака на Арзамаський приладобудівний завод: що відомо

Так, місцеві жителі близько четвертої ранку почули кілька хлопків та один потужний вибух. А перед цим у небі бачили щонайменше п’ять дронів, які летіли дуже низько.

Зараз дивляться

За словами інших очевидців, вибухів в Арзамасі нарахували близько семи. Після цього люди в низці Telegram-каналів почали писати, що був потужний приліт по Арзамаському приладобудівному заводу (АПЗ). Там після удару почалося сильне задимлення.

Наслідки атаки на Арзамаський завод (АПЗ)

За словами губернатора Нижньогородської області Гліба Нікітіна, вночі ударні БпЛА атакували дві промислові зони в Нижньогородській області.

– Під час відбиття атаки в Арзамаському окрузі не вдалося уникнути жертв і пошкоджень. Один співробітник загинув на місці, двоє постраждалих доставлені до лікарні, – стверджує Гліб Нікітін.

На місці удару зараз працюють екстрені служби.

Що відомо про АПЗ

Арзамаський приладобудівний завод спеціалізується на розробці та виробництві гіроскопічних приладів, систем управління, бортових електронно-обчислювальних машин, рульових приводів, контрольно-повірочних комплексів.

На заводі виготовляють частини для ракет Х-32, Х-101, а також блоки рульових електрофікаційних машин БРЕМ-3 та автоматичних систем ліквідації АСЛ-1 для ракет Х-59.

АПЗ входить до складу російського концерну Алмаз-Антей та корпорації Тактичне ракетне озброєння.

Завод в Арзамасі знаходиться під санкціями України, Японії, Нової Зеландії, Швейцарії та США.

Арзамас на карті

Місто Арзамас знаходиться за понад 1000 км від кордону з Україною.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 265-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.