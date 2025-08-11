РФ усиливает информационное давление на Молдову перед парламентскими выборами

Российская Федерация усиливает информационное давление на Молдову с приближением парламентских выборов, запланированных на 28 сентября.

Как РФ наращивает информкампанию против Молдовы

Как сообщает Центр противодействия дезинформации, частью этой информкампании стала статья секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу Молдова на распутье.

В сообщении отмечается, что тезисы материала копируют классические кремлевские нарративы. Среди них — обвинения в якобы внешнем управлении со стороны ЕС и втягивании в НАТО.

Сейчас смотрят

В Центре противодействия дезинформации рассказали, что отдельно рассмотрены ожидаемые результаты выборов в Молдове.

Там обратили внимание на заявление Шойгу о том, что якобы Россия примет любой выбор граждан, но в то же время он оговорился, что должно быть реальное волеизъявление, а не фальсификация.

— Подобные формулировки создают информационную основу для обжалования результатов выборов, могут использоваться для оправдания дальнейшей дестабилизации и вмешательства во внутренние дела Молдовы, — считают в Центре противодействия дезинформации.

Там предупредили, что подобные месседжи синхронизируются с действиями пророссийских СМИ и политических сил в Молдове. В то же время активизировались дезинформационные кампании в социальных сетях.

В Центре противодействия дезинформации отмечают, что Россия стремится в дальнейшем иметь рычаги влияния в Молдове, сорвать евроинтеграцию, ослабить проевропейские силы через дискредитацию власти и мобилизацию пророссийского электората.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.