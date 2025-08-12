Приближается решающий момент в войне: Туск о попытках РФ рассорить Украину и Польшу

С приближением решающего момента в войне российская пропаганда пытается поссорить Украину и Польшу, подпитывая антиукраинские настроения среди поляков.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск в соцсети Х.

Разжигание антиукраинских настроений в Польше – это сценарий Путина

— Приближается решающий момент в войне в Украине, поэтому Россия делает все, чтобы поссорить Киев с Варшавой. Антипольские жесты украинцев и разжигание антиукраинских настроений в Польше — это сценарий Путина, организованный иностранными агентами и местными идиотами. Всегда одними и теми же, — написал глава польского правительства.

Таким образом Туск прокомментировал инциденты, которые могут повлиять на отношение поляков к украинцам. В частности, речь идет о появлении на концерте белорусского рэпера Макса Коржа в минувшую субботу в Варшаве красно-черного флага УПА, запрещенного в Польше.

Кроме того, польская прокуратура расследует акт вандализма в отношении памятника жертвам Волынской трагедии, расположенного недалеко от границы с Украиной, который был зафиксирован за два дня до этого. Неизвестные нарисовали на нем красно-черный флаг и кириллицей написали “Слава УПА”.

