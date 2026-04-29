Ночью российские ударные дроны атаковали Измаил, расположенный на юге Одесской области. Есть раненые; в заповеднике возник пожар.

Об этом сообщили глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер и Измаильская районная государственная администрация.

Атака на Измаил 29 апреля: что известно

Так, ночью под ударом оказались объекты инфраструктуры на территории Измаила. В результате атаки пострадали здание районной больницы, жилые дома, возник пожар в заповеднике.

Известно о двух пострадавших: 47-летнем мужчине и 56-летней женщине. Состояние женщины тяжелое — у нее множественные осколочные ранения.

Также вражеский дрон повредил районную больницу: полностью разрушено приемное отделение; значительные повреждения получили терапевтическое, кардиологическое и хирургическое отделения, а также кабинеты УЗИ, рентгена и другие.

К счастью, на момент атаки медперсонал и пациенты находились в укрытии. Пациентов перевели в другое отделение.

Из-за вражеской атаки на Измаильский район произошел пожар на территории Дунайского биосферного заповедника.

На местах работают спасатели и медики, правоохранители фиксируют очередные военные преступления России.

8 апреля российские войска ночью нанесли удар по Измаилу с помощью ударных беспилотников. В результате атаки пострадала портовая инфраструктура. Также частично разрушены складское здание и хозяйственное помещение.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 526-е сутки.

Фото: Измаильская районная государственная администрация

