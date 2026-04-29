РФ атаковала Измаил: сильно повреждена больница, в заповеднике произошел пожар
- Российские дроны атаковали Измаил ночью 29 апреля.
- Пострадали два человека: женщина находится в тяжёлом состоянии.
- Районная больница получила значительные повреждения, медики и пациенты укрылись в убежище.
Ночью российские ударные дроны атаковали Измаил, расположенный на юге Одесской области. Есть раненые; в заповеднике возник пожар.
Об этом сообщили глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер и Измаильская районная государственная администрация.
Атака на Измаил 29 апреля: что известно
Так, ночью под ударом оказались объекты инфраструктуры на территории Измаила. В результате атаки пострадали здание районной больницы, жилые дома, возник пожар в заповеднике.
Известно о двух пострадавших: 47-летнем мужчине и 56-летней женщине. Состояние женщины тяжелое — у нее множественные осколочные ранения.
Также вражеский дрон повредил районную больницу: полностью разрушено приемное отделение; значительные повреждения получили терапевтическое, кардиологическое и хирургическое отделения, а также кабинеты УЗИ, рентгена и другие.
К счастью, на момент атаки медперсонал и пациенты находились в укрытии. Пациентов перевели в другое отделение.
Из-за вражеской атаки на Измаильский район произошел пожар на территории Дунайского биосферного заповедника.
На местах работают спасатели и медики, правоохранители фиксируют очередные военные преступления России.
8 апреля российские войска ночью нанесли удар по Измаилу с помощью ударных беспилотников. В результате атаки пострадала портовая инфраструктура. Также частично разрушены складское здание и хозяйственное помещение.
Фото: Измаильская районная государственная администрация