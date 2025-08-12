Наближається вирішальний момент у війні: Туск про спроби РФ розсварити Україну і Польщу
З наближенням вирішального моменту у війні російська пропаганда намагається посварити Україну та Польщу, підживлюючи антиукраїнські настрої серед поляків.
Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск у соцмережі Х.
Розпалювання антиукраїнських настроїв у Польщі – це сценарій Путіна
– Наближається вирішальний момент у війні в Україні, тому Росія робить все, щоб посварити Київ з Варшавою. Антипольські жести українців і розпалювання антиукраїнських настроїв у Польщі – це сценарій Путіна, організований іноземними агентами та місцевими ідіотами. Завжди тими самими, – написав глава польського уряду.
Таким чином Туск прокоментував інциденти, які можуть вплинути на ставлення поляків до українців. Зокрема, йдеться про появу на концерті білоруського репера Макса Коржа минулої суботи у Варшаві червоно-чорного прапора УПА, забороненого в Польщі.
Крім того, польська прокуратура розслідує акт вандалізму щодо пам’ятника жертвам Волинської трагедії, розташованого неподалік кордону з Україною, який зафіксовано за два дні до цього. Невідомі намалювали на ньому червоно-чорний прапор і кирилицею написали “Слава УПА”.