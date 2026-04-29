Парад в центре Москвы 9 мая впервые пройдет без военной техники с начала полномасштабной войны против Украины.

Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации.

Парад в Москве 9 мая: что состоится

По информации российского Минобороны, на параде 9 мая на Красной площади в Москве не будет колонн военной техники.

– В составе пешей колонны в параде примут участие военнослужащие высших военных учебных заведений всех видов и отдельных родов войск Вооруженных сил Российской Федерации, – говорится в сообщении.

Отмечается, что колонна военной техники не будет участвовать в этом параде. По информации Минобороны РФ, такое решение было принято из-за “текущей оперативной обстановки”.

Кроме этого, воспитанники суворовских военных и нахимовского училищ, а также кадетских корпусов не будут участвовать в параде 9 мая.

Как утверждают в российском Минобороны, во время трансляции парада зрителям покажут боевую работу представителей всех видов и родов войск Вооруженных сил РФ.

В частности, продемонстрируют подразделения, вовлеченные в войну против Украины, экипажи и расчеты, которые находятся на боевом дежурстве на пунктах управления Ракетных войск стратегического назначения, Воздушно-космических сил и на кораблях.

Там добавили, что во время парада над Красной площадью пролетят самолеты российских пилотажных авиагрупп, а летчики штурмовиков Су-25 разукрасят небо Москвы в цвета флага РФ.

Фото: Минобороны России

