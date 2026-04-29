Лидер венгерской партии Тиса Петер Мадьяр планирует до начала июня организовать встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Мадьяр предлагает встретиться в городе Берегово на Закарпатье, где проживает венгерское меньшинство.

Об этом Петер Мадьяр сообщил после встречи с мэром Берегово Золтаном Бабьяком.

Петер Мадьяр и Золтан Бабьяк обсудили положение венгерского меньшинства в Украине и пришли к соглашению, что отношения между Венгрией и Украиной необходимо вывести на новый уровень.

— Учитывая вышесказанное, до начала июня инициирую встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, символически в Берегово с венгерским меньшинством. Цель встречи — помочь венграм Закарпатья и способствовать их оставанию на родной земле, — сказал Петер Мадьяр.

По словам политика, Украина должна отменить ограничения прав меньшинства, чтобы венгры Закарпатья вернули все свои культурные, языковые, административные права и права на высшее образование на венгерском языке.

— Это также помогло бы обеспечить, чтобы после окончания войны как можно больше венгров из Закарпатья смогли вернуться на свою родину, — подчеркнул Петер Мадьяр.

По его словам, меры, объявленные украинским правительством в 2025 году в сфере образования, являются перспективными, но недостаточными. Мадяр отмечает, что получать высшее образование в Украине можно только на украинском языке; выпускные экзамены также проводятся на украинском языке.

— Как и прежде, официальное вещание в Украине ведется исключительно на одном языке. В государственных органах, судах и при проведении официальных процедур можно использовать только украинский язык. Венгерское меньшинство не может требовать официального обслуживания на родном языке даже в населенных пунктах, где большинство населения составляют венгры, — говорит Петер Мадьяр.

Он отмечает, что культурные мероприятия и средства массовой информации на венгерском языке могут функционировать, но в условиях квот. В публичных выступлениях, например, директора школ или мэры не могут свободно пользоваться венгерским языком.

— Поэтому я призываю украинское руководство решиться на решительные шаги в указанных сферах на пути к европейским ценностям и подлинной свободе и равенству. Я заверил мэра, что наши соотечественники на Закарпатье могут рассчитывать на поддержку родины и правительства Тиса во всем, — подчеркнул Петер Мадьяр.

Связанные темы:

