Первый матч полуфинала Лиги чемпионов сезона-2025/26 между французским ПСЖ и немецкой Баварией стал самым результативным матчем этой стадии турнира в истории.

Матч ПСЖ – Бавария состоялся на стадионе Парк де Пренс в Париже и завершился победой хозяев со счетом 5:4.

В матче за ПСЖ зрители увидели два дубля от Хвичи Кварацхелии и Усмана Дембеле, а еще один гол за парижан забил Жуан Невеш. За Баварию отличились Гарри Кейн, Майкл Олисе, Дайот Упамекано и Луис Диас.

Сейчас смотрят

До матча ПСЖ – Бавария рекорд по наибольшему количеству голов в полуфинале Лиги чемпионов был зафиксирован в 1995 и 2018 годах. В обоих матчах было забито по семь голов.

Аякс – Бавария 5:2 (19 апреля 1995)

Ответный матч после ничьей 0:0 в Мюнхене. Тогда команда Луи ван Гала разгромила Баварию, а дублем в матче отличился Яри Литманен.

Ливерпуль – Рома 5:2 (24 апреля 2018)

Первый матч 1/2 финала ЛЧ на Энфилде. В том матче Мохаммед Салах отличился дублем и двумя результативными передачами. Красные разгромили соперника со счётом 5:0 уже в середине второго тайма, но римлянам удалось забить дважды.

Ответный матч в паре ПСЖ – Бавария состоится в Мюнхене 6 мая. Стартовый свисток должен прозвучать в 22:00 по киевскому времени. В другом полуфинале финалиста определят испанский Атлетико Мадрид и английский Арсенал.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.