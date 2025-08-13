В Южной Корее арестовали жену экс-президента Юн Сок Йоля
Центральный окружной суд Сеула вынес решение об аресте Ким Гон Хи, жены бывшего президента Южной Кореи Юн Сок Йоля, который уже находится под стражей по обвинению в организации государственного переворота.
Об этом сообщает агентство Bloomberg.
В чем обвиняют жену экс-президента Южной Кореи
Ким Гон Хи инкриминируется участие в махинациях с ценами на акции, вмешательство в выдвижение кандидатов на дополнительных парламентских выборах в 2022 году, а также получение дорогих подарков от Церкви объединения в обмен на предоставление деловых услуг.
Ордер на арест выдан по запросу группы специального прокурора на основании обвинений в нарушении закона о рынке капитала, закона о политических фондах и законодательства о взяточничестве при посредничестве.
В ходатайстве арест обоснован риском уничтожения доказательств подозреваемой.
Ким Гон Хи уже находится в СИЗО Южного Сеула, где будет ждать решения суда.
Как отмечают в агентстве, это первый случай в истории Южной Кореи, когда бывшая президентская чета одновременно находится под стражей по уголовным обвинениям.
Напомним, что экс-президент Юн Сок Йоль был арестован по обвинению в организации государственного переворота после попытки введения военного положения в декабре 2024 года.