В Южной Корее арестовали жену экс-президента Юн Сок Йоля

Центральный окружной суд Сеула вынес решение об аресте Ким Гон Хи, жены бывшего президента Южной Кореи Юн Сок Йоля, который уже находится под стражей по обвинению в организации государственного переворота.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

В чем обвиняют жену экс-президента Южной Кореи

Ким Гон Хи инкриминируется участие в махинациях с ценами на акции, вмешательство в выдвижение кандидатов на дополнительных парламентских выборах в 2022 году, а также получение дорогих подарков от Церкви объединения в обмен на предоставление деловых услуг.

Ордер на арест выдан по запросу группы специального прокурора на основании обвинений в нарушении закона о рынке капитала, закона о политических фондах и законодательства о взяточничестве при посредничестве.

В ходатайстве арест обоснован риском уничтожения доказательств подозреваемой.

Ким Гон Хи уже находится в СИЗО Южного Сеула, где будет ждать решения суда.

Как отмечают в агентстве, это первый случай в истории Южной Кореи, когда бывшая президентская чета одновременно находится под стражей по уголовным обвинениям.

Напомним, что экс-президент Юн Сок Йоль был арестован по обвинению в организации государственного переворота после попытки введения военного положения в декабре 2024 года.

