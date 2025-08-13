Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Выплаты ко Дню Независимости пенсионерам: кто и сколько получит в 2025 году
Трамп обмолвился, что поедет в Россию на встречу с Путиным
Индексация пенсий в 2025 году: когда ждать следующего повышения
Жена Павлика растрогала успехами сына: он впервые заговорил
Осенние каникулы 2025: когда будут отдыхать школьники
Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
3 мин.

В Южной Корее арестовали жену экс-президента Юн Сок Йоля

Кім Гон Хі
Фото: Getty Images

Центральный окружной суд Сеула вынес решение об аресте Ким Гон Хи, жены бывшего президента Южной Кореи Юн Сок Йоля, который уже находится под стражей по обвинению в организации государственного переворота.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

В чем обвиняют жену экс-президента Южной Кореи

Ким Гон Хи инкриминируется участие в махинациях с ценами на акции, вмешательство в выдвижение кандидатов на дополнительных парламентских выборах в 2022 году, а также получение дорогих подарков от Церкви объединения в обмен на предоставление деловых услуг.

Сейчас смотрят

Ордер на арест выдан по запросу группы специального прокурора на основании обвинений в нарушении закона о рынке капитала, закона о политических фондах и законодательства о взяточничестве при посредничестве.

В ходатайстве арест обоснован риском уничтожения доказательств подозреваемой.

Ким Гон Хи уже находится в СИЗО Южного Сеула, где будет ждать решения суда.

Как отмечают в агентстве, это первый случай в истории Южной Кореи, когда бывшая президентская чета одновременно находится под стражей по уголовным обвинениям.

Напомним, что экс-президент Юн Сок Йоль был арестован по обвинению в организации государственного переворота после попытки введения военного положения в декабре 2024 года.

Читайте также
Президент Южной Кореи не появится на суде по импичменту: причина
президент Кореї

Связанные темы:

арештПівденна КореяСуд
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь