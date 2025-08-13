У Південній Кореї заарештували дружину експрезидента Юн Сок Йоля

Центральний окружний суд Сеула виніс рішення про арешт Кім Гон Хі, дружини колишнього президента Південної Кореї Юн Сок Йоля, який вже перебуває під вартою за звинуваченням в організації державного перевороту.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

У чому звинувачують дружину експрезидента Південної Кореї

Кім Гон Хі інкримінується участь у махінаціях із цінами на акції, втручання у висунення кандидатів на додаткових парламентських виборах у 2022 році, а також отримання дорогих подарунків від Церкви об’єднання в обмін на надання ділових послуг.

Ордер на арешт виданий на запит групи спеціального прокурора на підставі звинувачень у порушенні закону про ринок капіталу, закону про політичні фонди та законодавства про хабарництво за посередництва.

У клопотанні арешт обґрунтовано ризиком знищення доказів підозрюваною.

Кім Гон Хі вже перебуває в СІЗО Південного Сеула, де чекатиме на рішення суду.

Як зазначають в агентстві, це вперше в історії Південної Кореї, коли колишнє президентське подружжя одночасно опинилося під вартою через кримінальні звинувачення.

Нагадаємо, що експрезидент Юн Сок Йоль був заарештований за звинуваченням в організації державного перевороту після спроби введення воєнного стану в грудні 2024 року.

