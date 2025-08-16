ISW: Путин не изменил взглядов на суверенитет Украины и не заинтересован в мире

Российский диктатор Владимир Путин продолжает демонстрировать, что его видение украинской государственности и суверенитета осталось неизменным как минимум с 2021 года.

Об этом сообщает Институт по изучению войны (ISW) после совместной пресс-конференции Путина с Дональдом Трампом 15 августа.

Украина для Путина — это политический проект, а не суверенное государство

Аналитики отмечают, что преемственность в риторике Путина подтверждает: он продолжает рассматривать существование Украины не как независимое и суверенное государство, а лишь как политический проект, который может функционировать исключительно в тесном союзе с Россией.

Любые попытки Украины интегрироваться в Европейский Союз или НАТО российский лидер трактует как угрозу безопасности РФ и повод для дальнейшей агрессии.

Путин фактически повторяет свои аргументы еще с 2021 года, когда он требовал от Запада гарантий безопасности и навязывал Украине статус нейтральной территории.

В отчете ISW отмечается, что несмотря на десятки тысяч погибших российских военных и колоссальные экономические потери, Кремль не демонстрирует готовности изменить подход и признать право Украины на самостоятельный выбор будущего.

Эксперты подчеркивают, что попытки Путина позиционировать себя в мировой политике как миротворца являются лишь манипуляцией.

Его риторика, а также реальные действия российской армии на фронте доказывают, что Россия не собирается останавливать войну и стремится сохранить оккупированные украинские территории под своим контролем.

Таким образом, позиция Путина остается неизменной: отказ от признания независимости Украины, отрицание ее права на западную интеграцию и стремление навязать кремлевское видение будущего украинской государственности.

Напомним, что полномасштабная война в Украине длится уже 1 270-е сутки.

Согласно сводке Генерального штаба ВСУ, за это время потери врага превысили 1 млн 69 тысяч человек убитыми и ранеными.

