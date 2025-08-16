ISW: Путін не змінив поглядів на суверенітет України та не зацікавлений у мирі

Російський диктатор Володимир Путін продовжує демонструвати, що його бачення української державності та суверенітету залишилося незмінним щонайменше з 2021 року.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW) після спільної пресконференції Путіна з Дональдом Трампом 15 серпня.

Україна для Путіна – це політичний проєкт, а не суверенна держава

Аналітики зазначають, що незмінність риторики Путіна підтверджує: він продовжує розглядати існування України не як незалежної та суверенної держави, а лише як політичного проєкту, який може функціонувати виключно у тісному союзі з Росією.

Будь-які спроби України інтегруватися до Європейського Союзу чи НАТО російський лідер трактує як загрозу безпеці РФ і привід для подальшої агресії.

Путін фактично повторює власні аргументи ще з 2021 року, коли він вимагав від Заходу гарантій безпеки та нав’язував Україні статус нейтральної території.

У звіті ISW наголошується, що попри десятки тисяч загиблих російських військових і колосальні економічні втрати, Кремль не демонструє готовності змінити підхід і визнавати право України на самостійний вибір майбутнього.

Експерти відзначають, що намагання Путіна позиціонувати себе у світовій політиці як миротворця є лише маніпуляцією.

Його риторика, а також реальні дії російської армії на фронті доводять, що Росія не збирається зупиняти війну та прагне зберегти окуповані українські території під своїм контролем.

Отже, позиція Путіна залишається незмінною: відмова від визнання незалежності України, заперечення її права на західну інтеграцію та прагнення нав’язати кремлівське бачення майбутнього української державності.

Нагадаємо, що повномасштабна війна в Україні триває вже 1 270-ту добу.

Згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, за цей час втрати ворога перевищили 1 млн 69 тисяч осіб вбитими та пораненими.

