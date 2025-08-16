Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Трамп обмолвился, что поедет в Россию на встречу с Путиным
Индексация пенсий в 2025 году: когда ждать следующего повышения
Когда будут выплаты ко Дню Независимости в 2025 году ветеранам и пенсионерам
Актера Константина Темляка обвинили в насилии и развращении 15-летней: детали скандала
Эксклюзив
Жара отступит даже с Юга: погода в Украине на выходные и неделю
Юлия Захарченко, редактор ленты
3 мин.

Путин не хочет заканчивать войну, ЕС будет работать над 19-м пакетом санкций – Каллас

Кая Каллас
Фото: Depositphotos

Российская Федерация не намерена прекращать полномасштабную войну против Украины в ближайшее время.

Об этом заявила вице-президент Европейской комиссии Кая Каллас, сообщает Politico, после встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина на Аляске.

Каллас о встрече Трампа и Путина

Кая Каллас поддержала решимость американского президента достичь мирного соглашения между Украиной и Россией.

Сейчас смотрят

— Но суровая реальность такая что РФ не намерена прекращать эту войну в ближайшее время, — заявила она.

Как отметила вице-президент ЕК, Россия начала новые атаки на Украину даже накануне встречи Трампа с Путиным.

По ее мнению, Путин продолжает затягивать переговоры и надеется, что ему это сойдет с рук.

По словам Каллас, кремлевский диктатор покинул Анкоридж, не взяв на себя никаких обязательств по прекращению убийств в Украине.

Она убеждена, что Кремль не прекратит войну, пока не поймет, что она больше не может продолжаться.

Именно поэтому Европа будет продолжать поддерживать Украину — сейчас идет работа над 19-м пакетом санкций против России, заявила Каллас.

Вице-президент Еврокомиссии считает, что истинной первопричиной войны является империалистическая внешняя политика России, а не мнимый дисбаланс в архитектуре европейской безопасности.

Встреча Трампа и Путина на Аляске

В пятницу, 15 августа, президент США Дональд Трамп встретился с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске.

После переговоров европейские лидеры опубликовали заявление в поддержку усилий Белого дома по обеспечению трехсторонних переговоров с Путиным, Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским.

После встречи президента США и российского диктатора стало известно, что Зеленский посетит Вашингтон в понедельник, 18 августа.

Читайте также
Путин отсрочил санкции, но Украина имеет шанс убедить Трампа — эксперт
Трамп і Путін

Связанные темы:

ЕврокомиссияВойна в УкраинеВладимир ПутинКая Каллас
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь