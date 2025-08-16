Путин не хочет заканчивать войну, ЕС будет работать над 19-м пакетом санкций – Каллас
Российская Федерация не намерена прекращать полномасштабную войну против Украины в ближайшее время.
Об этом заявила вице-президент Европейской комиссии Кая Каллас, сообщает Politico, после встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина на Аляске.
Каллас о встрече Трампа и Путина
Кая Каллас поддержала решимость американского президента достичь мирного соглашения между Украиной и Россией.
— Но суровая реальность такая что РФ не намерена прекращать эту войну в ближайшее время, — заявила она.
Как отметила вице-президент ЕК, Россия начала новые атаки на Украину даже накануне встречи Трампа с Путиным.
По ее мнению, Путин продолжает затягивать переговоры и надеется, что ему это сойдет с рук.
По словам Каллас, кремлевский диктатор покинул Анкоридж, не взяв на себя никаких обязательств по прекращению убийств в Украине.
Она убеждена, что Кремль не прекратит войну, пока не поймет, что она больше не может продолжаться.
Именно поэтому Европа будет продолжать поддерживать Украину — сейчас идет работа над 19-м пакетом санкций против России, заявила Каллас.
Вице-президент Еврокомиссии считает, что истинной первопричиной войны является империалистическая внешняя политика России, а не мнимый дисбаланс в архитектуре европейской безопасности.
Встреча Трампа и Путина на Аляске
В пятницу, 15 августа, президент США Дональд Трамп встретился с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске.
После переговоров европейские лидеры опубликовали заявление в поддержку усилий Белого дома по обеспечению трехсторонних переговоров с Путиным, Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским.
После встречи президента США и российского диктатора стало известно, что Зеленский посетит Вашингтон в понедельник, 18 августа.