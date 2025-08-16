Путін не хоче завершувати війну, ЄС працюватиме над 19-м пакетом санкцій – Каллас

Російська Федерація не має намірів припиняти повномасштабну війну проти України найближчим часом.

Про це заявила віцепрезидентка Європейської комісії Кая Каллас, повідомляє Politico, після зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна на Алясці.

Каллас про зустріч Трампа і Путіна

Кая Каллас підтримала рішучість американського президента досягти мирної угоди між Україною та Росією.

– Але сувора реальність така, що РФ не має наміру припиняти цю війну найближчим часом, – заявила вона.

Як звернула увагу віцепрезидентка ЄК, Росія розпочала нові атаки на Україну навіть напередодні зустрічі Трампа з Путіним.

На її думку, Путін продовжує затягувати переговори і сподівається, що йому це зійде з рук.

За словами Каллас, кремлівський диктатор покинув Анкоридж, не взявши на себе жодних зобов’язань щодо припинення вбивств в Україні.

Вона переконана, що Кремль не припинить війну, поки не зрозуміє, що вона більше не може продовжуватися.

Саме тому Європа продовжуватиме підтримувати Україну – зараз триває робота над 19-м пакетом санкцій проти Росії, заявила Каллас.

Віцепрезидентка Єврокомісії вважає, що справжньою першопричиною війни є імперіалістична зовнішня політика Росії, а не уявний дисбаланс в архітектурі європейської безпеки.

Зустріч Трампа й Путіна на Алясці

У п’ятницю, 15 серпня, президент США Дональд Трамп зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці.

Після переговорів європейські лідери опублікували заяву на підтримку зусиль Білого дому про забезпечення тристоронніх переговорів з Путіним, Трампом і президентом України Володимиром Зеленським.

Після зустрічі президента США та російського диктатора стало відомо, що Зеленський відвідає Вашингтон у понеділок, 18 серпня.

