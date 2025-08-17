Финансовый кризис в РФ замаскируют под положительные показатели – внешняя разведка
Российская экономика все глубже погружается в системный кризис, который власти пытаются прикрыть пропагандистской риторикой и “позитивной статистикой”.
Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины.
Одной из главных проблем стало резкое падение покупательной способности населения на фоне высоких процентных ставок.
Российская экономика в кризисе
Гражданский бизнес оказался в стагнации: предприятия массово отправляют работников в неоплачиваемые отпуска или переводят их на сокращенную рабочую неделю.
Это привело к лавинообразному росту скрытой безработицы. Отрасли от угольной и транспортной к автомобильной вынуждены просить у властей финансовой поддержки.
Не лучше ситуация и в бюджетной сфере: только за июль дефицит федерального бюджета РФ достиг одного триллиона рублей, при том что в год было запланировано 1,2 трлн.
В итоге, за полтора месяца дефицит вырос почти до 5 трлн. рублей, значительно превысив утвержденные объемы в 3,8 трлн.
Такая перегрузка финансов подогревает инфляцию, на опасность которой указывает даже Центробанк.
Экономика страны практически раскололась на два сектора. Военно-промышленный комплекс получает гарантированные средства из бюджета и не страдает ограниченным кредитованием.
В то же время гражданский сектор, являющийся основным источником налоговых поступлений, вынужден сворачивать производство и сокращать персонал.
В результате ресурсы государства перераспределяются в пользу войны, в то время как производство потребительских товаров деградирует.
Напомним, ранее стало известно, что дефицит бюджета России в июле составил колоссальные $13 млрд.
В целом же с начала года этот показатель достиг $54 млрд.