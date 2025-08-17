Российская экономика все глубже погружается в системный кризис, который власти пытаются прикрыть пропагандистской риторикой и “позитивной статистикой”.

Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины.

Одной из главных проблем стало резкое падение покупательной способности населения на фоне высоких процентных ставок.

Российская экономика в кризисе

Гражданский бизнес оказался в стагнации: предприятия массово отправляют работников в неоплачиваемые отпуска или переводят их на сокращенную рабочую неделю.

Это привело к лавинообразному росту скрытой безработицы. Отрасли от угольной и транспортной к автомобильной вынуждены просить у властей финансовой поддержки.

Не лучше ситуация и в бюджетной сфере: только за июль дефицит федерального бюджета РФ достиг одного триллиона рублей, при том что в год было запланировано 1,2 трлн.

В итоге, за полтора месяца дефицит вырос почти до 5 трлн. рублей, значительно превысив утвержденные объемы в 3,8 трлн.

Такая перегрузка финансов подогревает инфляцию, на опасность которой указывает даже Центробанк.

Экономика страны практически раскололась на два сектора. Военно-промышленный комплекс получает гарантированные средства из бюджета и не страдает ограниченным кредитованием.

В то же время гражданский сектор, являющийся основным источником налоговых поступлений, вынужден сворачивать производство и сокращать персонал.

В результате ресурсы государства перераспределяются в пользу войны, в то время как производство потребительских товаров деградирует.

Напомним, ранее стало известно, что дефицит бюджета России в июле составил колоссальные $13 млрд.

В целом же с начала года этот показатель достиг $54 млрд.

