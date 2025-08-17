Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Трамп обмолвился, что поедет в Россию на встречу с Путиным
Индексация пенсий в 2025 году: когда ждать следующего повышения
Когда будут выплаты ко Дню Независимости в 2025 году ветеранам и пенсионерам
Школьные каникулы 2025-2026 в Украине: ориентировочные даты и продолжительность
Таблица коэффициентов УЕФА: на каком месте Украина после третьего тура отбора
Анастасия Кожушко, редактор ленты
3 мин.

Финансовый кризис в РФ замаскируют под положительные показатели – внешняя разведка

кремль
Фото: Pexels

Российская экономика все глубже погружается в системный кризис, который власти пытаются прикрыть пропагандистской риторикой и “позитивной статистикой”.

Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины.

Одной из главных проблем стало резкое падение покупательной способности населения на фоне высоких процентных ставок.

Сейчас смотрят

Российская экономика в кризисе

Гражданский бизнес оказался в стагнации: предприятия массово отправляют работников в неоплачиваемые отпуска или переводят их на сокращенную рабочую неделю.

Это привело к лавинообразному росту скрытой безработицы. Отрасли от угольной и транспортной к автомобильной вынуждены просить у властей финансовой поддержки.

Не лучше ситуация и в бюджетной сфере: только за июль дефицит федерального бюджета РФ достиг одного триллиона рублей, при том что в год было запланировано 1,2 трлн.

В итоге, за полтора месяца дефицит вырос почти до 5 трлн. рублей, значительно превысив утвержденные объемы в 3,8 трлн.

Такая перегрузка финансов подогревает инфляцию, на опасность которой указывает даже Центробанк.

Экономика страны практически раскололась на два сектора. Военно-промышленный комплекс получает гарантированные средства из бюджета и не страдает ограниченным кредитованием.

В то же время гражданский сектор, являющийся основным источником налоговых поступлений, вынужден сворачивать производство и сокращать персонал.

В результате ресурсы государства перераспределяются в пользу войны, в то время как производство потребительских товаров деградирует.

Напомним, ранее стало известно, что дефицит бюджета России в июле составил колоссальные $13 млрд.

В целом же с начала года этот показатель достиг $54 млрд.

Читайте также
США временно сняли санкции на транзакции РФ перед встречей Трампа с Путиным
Трамп Путін

Связанные темы:

активи РФВойна в УкраинеКризаРосія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь