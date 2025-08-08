Економіка сиплеться через війну: дефіцит бюджету РФ за сім місяців становив $54 млрд

Дефіцит бюджету Росії у липні становив колосальні $13 млрд. А загалом із початку року цей показник досяг $54 млрд.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у своєму Telegram-каналі.

Дефіцит бюджету Росії

– Бюджет РФ сьогодні – бульбашка. Лише в липні дефіцит становив колосальні $13 млрд. За січень-липень він досяг $54 млрд – це більше за річні очікування, – написав керівник Офісу президента.

Єрмак зазначив, що видатки зросли на 20,8% у річному вимірі, а доходи – лише на 2,8%.

– Можна скільки завгодно прикидатися Сауроном, але коли економіка сиплеться через війну, ти всього лише Горлум, що ховає свою діряву кишеню від очей всього світу, – додав Єрмак.

У червні у Центрі протидії дезінформації (ЦПД) повідомляли, що у 2025 році дефіцит російського бюджету може збільшитися до 2,2% ВВП. Це приблизно 4,4 трлн рублів, або $55 млрд.

Ці показники втричі більші, ніж прогнозував Мінфін РФ на початку року – тоді очікували лише 1,2 трлн рублів.

