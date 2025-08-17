Фінансову кризу в РФ замасковують під позитивні показники – зовнішня розвідка

Російська економіка дедалі глибше занурюється в системну кризу, яку влада намагається прикрити пропагандистською риторикою та “позитивною статистикою”.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Однією з головних проблем стало різке падіння купівельної спроможності населення на тлі високих відсоткових ставок.

Зараз дивляться

Російська економіка у кризі

Цивільний бізнес опинився у стагнації: підприємства масово відправляють працівників у неоплачувані відпустки або переводять їх на скорочений робочий тиждень.

Це призвело до лавиноподібного зростання прихованого безробіття. Галузі, від вугільної та транспортної до автомобільної, вимушені просити у влади фінансової підтримки.

Не краща ситуація й у бюджетній сфері: лише за липень дефіцит федерального бюджету РФ сягнув одного трильйона рублів, причому на рік було заплановано 1,2 трлн.

У підсумку, за півтора місяця дефіцит зріс майже до 5 трлн рублів, значно перевищивши затверджені обсяги у 3,8 трлн.

Таке перевантаження фінансів підігріває інфляцію, на небезпеку якої звертає увагу навіть Центробанк.

Економіка країни фактично розкололася на два сектори. Військово-промисловий комплекс отримує гарантовані кошти з бюджету та не страждає від обмеженого кредитування.

Водночас цивільний сектор, який є основним джерелом податкових надходжень, змушений згортати виробництво та скорочувати персонал.

Унаслідок цього ресурси держави перерозподіляються на користь війни, тоді як виробництво споживчих товарів деградує.

Нагадаємо, раніше стало відомо що дефіцит бюджету Росії у липні становив колосальні $13 млрд.

А загалом із початку року цей показник досяг $54 млрд.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.