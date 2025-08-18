Место проведения встречи Зеленского, Трампа и Путина: что известно

Главное Мелони предложила для трехсторонней встречи Рим, Макрон - Женеву.

Предполагается, что для Зеленского и Трампа предпочтительней Ватикан.

Дипломаты ЕС также оценивают другие места проведения, включая Будапешт и Хельсинки.

Европейские дипломаты расходятся во мнениях относительно места проведения возможной трехсторонней встречи между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным на этой неделе.

Место проведения трехсторонней встречи: какие варианты

Как пишет издание, во время видеозвонка Коалиции желающих в минувшие выходные премьер Италии Джорджия Мелони предложила местом встречи Рим, а президент Франции Эммануэль Макрон — Женеву.

— Считается, что Зеленский и Трамп отдают предпочтение Риму, в частности Ватикану, но Путин предпочитает Женеву, — говорится в сообщении.

Кроме того, министерства иностранных дел Италии и Швейцарии настаивают на своей готовности принять переговоры, а дипломаты ЕС также оценивают другие места проведения, включая Будапешт и Хельсинки.

Сейчас смотрят

— Если не будет никаких изменений в последнюю минуту, союзники США и ЕС договорились, что встреча состоится в Европе, — говорится в сообщении.

Источник : Sky News

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.