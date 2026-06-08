Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство из-за возможного издевательства над бывшим сотрудником ТЦК в Одесском СИЗО.

Основанием стало появление в социальных сетях видеозаписи, сообщили в ГБР.

Издевательства в Одесском СИЗО: ГБР открыло производство

На распространённых кадрах зафиксировано, как один из мужчин, находящихся в камере, заставляет другого ползать по полу и приносить тапочки зубами.

Сейчас смотрят

По предварительным данным, пострадавшим может быть сотрудник одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

В настоящее время сотрудники ГБР проверяют подлинность видео, устанавливают всех участников события, свидетелей и выясняют обстоятельства возможного инцидента.

В ГБР отметили, что пострадавшее лицо находится в СИЗО по подозрению в совершении аналогичных преступлений в отношении мобилизованных мужчин.

По этому факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 365 УК Украины — превышение власти или служебных полномочий.

— Лицо, которое могло быть пострадавшим в Одесском СИЗО, находится в следственном изоляторе по подозрению в совершении аналогичных преступлений в отношении мобилизованных граждан. ГБР осуществляет расследование по ч. 3 ст. 127 УК Украины — пытки и ч. 2 ст. 146 УК Украины — незаконное лишение свободы и похищение человека, — пояснили в ГБР.

В ведомстве подчеркнули, что любые обстоятельства, выдвинутые обвинения или личное отношение к подозреваемому не могут оправдывать унижение человеческого достоинства, насилие или самосуд.

Напомним, в Государственной уголовно-исполнительной службе Украины начали служебную проверку из-за возможного нарушения прав человека в Одесском следственном изоляторе.

На период проведения проверки руководство СИЗО отстранили от исполнения служебных обязанностей.

Также в учреждение направили группу руководителей Департамента по вопросам исполнения уголовных наказаний.

Она должна проверить информацию о возможном нарушении прав человека и установить все обстоятельства инцидента.

В службе сообщили, что поводом для проведения проверки стала видеозапись, распространённая в социальных сетях.

По информации ГКВСУ, на кадрах зафиксированы противоправные действия в отношении мужчины со стороны лиц, которые находились вместе с ним в одной камере.

На опубликованном в интернете видео мужчину заставляли вести себя как собака.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.