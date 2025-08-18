Украине обеспечат защиту, как у стран НАТО — Трамп

Украина получит гарантии безопасности, аналогичные тем, которые имеют страны НАТО.

Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп во время встречи с главой Украины Владимиром Зеленским во время пресс-конференции перед закрытой частью встречи в Овальном кабинете Белого дома.

Трамп — о гарантиях безопасности для Украины

По словам президента США, есть те, кто готов предоставить такую защиту Украине.

— Вам обеспечат защиту, аналогичную защите стран НАТО. У нас сейчас есть люди, которые ждут в соседнем зале, которые хотят предоставить такую защиту, они очень в этом убеждены, и я считаю, что это чрезвычайно важно, важно прийти к договоренностям, — сказал Трамп.

Также американский лидер добавил, что пока не планируют обсуждать прекращение огня. Основная цель — достичь мирных договоренностей и прекратить войну в Украине.

Напомним, в Вашингтоне проходит встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в Овальном кабинете Белого дома.

Также Украина согласовала позиции с союзниками перед встречей с президентом США Дональдом Трампом.

Перед встречей с Трампом Зеленский обсудил со спецпредставителем президента США Китом Келлогом дипломатические усилия Украины, Европы и Соединенных Штатов, направленные на установление мира, а также ситуацию на поле боя.

