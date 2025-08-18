Україна та союзники узгодили позиції перед зустріччю з Трампом – Зеленський

Україна узгодила позиції з союзниками перед зустріччю з президентом США Дональдом Трампом.

Про це повідомив глава держави Володимир Зеленський.

Зеленський – про підготовку до зустрічі з Трампом

Президент України заявив, що основна мета України – забезпечити тривалий мир для країни.

– Разом із лідерами Фінляндії, Великої Британії, Італії, Європейської комісії та Генсеком НАТО скоординували наші позиції перед зустріччю з президентом Трампом. Україна готова до реального перемир’я й встановлення нової архітектури безпеки, – написав президент України.

За його словами, від Путіна не варто чекати відмови від агресії.

– Розуміємо, що від Путіна не варто чекати, що він сам відмовиться від агресії та від нових загарбницьких спроб. Тому тиск повинен працювати, і це має бути саме спільний тиск – США та Європи, – додав український президент.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський обговорив зі спецпредставником президента США Кітом Келлогом дипломатичні зусилля України, Європи та Сполучених Штатів, спрямовані на встановлення миру, а також ситуацію на полі бою.

Зеленський додав, що мир для однієї країни в Європі означає мир для всієї Європи.

