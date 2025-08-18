Стартувала зустріч Зеленського і Трампа у Вашингтоні
У Вашингтоні розпочалася зустріч президента України Володимира Зеленського і президента США Дональда Трампа в Овальному кабінеті Білого дому.
Як зазначив Трамп під час спілкування з журналістами, якщо зустріч буде хорошою, тоді відбудуться тристоронні переговори за участі лідерів України, США та Росії.
– Так, у нас буде зустріч. Якщо сьогодні все спрацює, у нас будуть тристоронні переговори, – наголосив президент США.
Зеленський додав, що Україна готова до тристоронньої зустрічі.
Трамп наголосив, що не знає, чи буде сьогодні угода щодо припинення війни, проте США хочуть, щоб вона закінчилася.
– Сьогодні або буде угода, або ні. Якщо ні, то підтримка України припиняється, – стверджує американський президент.
Водночас Зеленський наголосив, щоб потрібно зупинити Росію та війну проти України.
Як зазначив президент Україні, необхідна підтримка США і особисто президента Трампа.
Як заявив президент США, російський диктатор Володимир Путін нібито хоче закінчити цю війну, як і Зеленський.
– Весь світ втомився від цієї війни. За шість місяців я зупинив шість воєн. Я думав, що цей конфлікт буде найлегшим (для врегулювання, – Ред.), але це не так, – пояснив Трамп.