Стартувала зустріч Зеленського і Трампа у Вашингтоні

У Вашингтоні розпочалася зустріч президента України Володимира Зеленського і президента США Дональда Трампа в Овальному кабінеті Білого дому.

Зустріч Зеленського і Трампа у Вашингтоні

Як зазначив Трамп під час спілкування з журналістами, якщо зустріч буде хорошою, тоді відбудуться тристоронні переговори за участі лідерів України, США та Росії.

– Так, у нас буде зустріч. Якщо сьогодні все спрацює, у нас будуть тристоронні переговори, – наголосив президент США.

Зеленський додав, що Україна готова до тристоронньої зустрічі.

Трамп наголосив, що не знає, чи буде сьогодні угода щодо припинення війни, проте США хочуть, щоб вона закінчилася.

– Сьогодні або буде угода, або ні. Якщо ні, то підтримка України припиняється, – стверджує американський президент.

Водночас Зеленський наголосив, щоб потрібно зупинити Росію та війну проти України.

Як зазначив президент Україні, необхідна підтримка США і особисто президента Трампа.

Як заявив президент США, російський диктатор Володимир Путін нібито хоче закінчити цю війну, як і Зеленський.

– Весь світ втомився від цієї війни. За шість місяців я зупинив шість воєн. Я думав, що цей конфлікт буде найлегшим (для врегулювання, – Ред.), але це не так, – пояснив Трамп.

