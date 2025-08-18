Украина готова приобрести у США оружие на $100 млрд в обмен на гарантии безопасности – FT

Украина готова приобрести американское оружие на $100 млрд, профинансированное Европой, чтобы получить гарантии безопасности от США после мирного соглашения с Россией.

Об этом говорится в документе, с которым ознакомилась Financial Times.

Украина готова приобрести оружие США на $100 млрд

Согласно документу, Киев и Вашингтон также заключат соглашение на $50 млрд для производства дронов с участием украинских компаний, которые стали пионерами этой технологии после полномасштабного вторжения России в 2022 году.

Киев поделился этими предложениями соглашений по безопасности с США в списке тезисов для обсуждения с европейскими союзниками накануне встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме в понедельник.

Об этом сообщили четыре человека, знакомые с этим вопросом.

В документе не указано, какое именно оружие Украина планирует закупить в рамках соглашения, но Киев четко заявлял о желании приобрести не менее 10 американских систем противовоздушной обороны Patriot для защиты городов и критической инфраструктуры, а также другие ракеты и оборудование.

Документ не содержит уточнений, какая часть соглашения по дронам предусматривает закупку, а какая — инвестиции.

Предложение Украины сделано в ответ на стремление Трампа поддержать американскую промышленность.

В понедельник в Белом доме, отвечая на вопрос о дальнейшей военной помощи Украине, Трамп заявил: Мы ничего не отдаем. Мы продаем оружие.

Аргументы Украины о прекращении огня

В документе подробно описывается, как Украина планирует представить собственные аргументы США после того, как Трамп, казалось, приблизился к позиции России по завершению войны во время встречи с президентом Путиным на Аляске на прошлой неделе.

В нем повторяется призыв Украины к прекращению огня, который ранее поддерживал Трамп, но отказался от него после встречи с Путиным в пользу достижения всеобъемлющего мирного соглашения.

Отмечается, что “длительный мир должен основываться не на уступках и бесплатных подарках Путину, а на прочной системе безопасности, которая предотвратит будущую агрессию”.

В документе добавляется, что недавние сюжеты в российских СМИ свидетельствуют: Кремль не настроен серьезно на мирное соглашение и пренебрежительно оценивает лидерство Трампа, о чем свидетельствуют оскорбительные высказывания известного телеведущего Владимира Соловьева в адрес президента США.

Украина не примет никакого соглашения, предусматривающего территориальные уступки России, и настаивает на прекращении огня как первом шаге к полному мирному урегулированию, говорится в документе.

Согласно документу, Киев также отвергает предложение Путина, озвученное Трампу на Аляске, заморозить оставшуюся часть линии фронта в обмен на отвод украинских войск из частично оккупированных восточных районов Донецкой и Луганской областей.

