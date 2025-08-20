Туск раскритиковал идею проведения переговоров Зеленский – Путин в Будапеште

Премьер-министр Польши Дональд Туск раскритиковал идею возможного проведения переговоров Владимира Зеленского с Владимиром Путиным в Будапеште, напомнив горький опыт Будапештского меморандума 1994 года.

Об этом он написал в соцсети Х.

— Будапешт? Не все могут это помнить, но в 1994 году Украина уже получила гарантии территориальной целостности от США, России и Великобритании. В Будапеште. Возможно, я суеверен, но на этот раз я бы попытался найти другое место, — подчеркнул он.

Ранее площадками для потенциальных переговоров президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина о прекращении войны предлагались Женева, Вена, Стамбул, Минск, Москва и другие.

Белый дом рассматривает Будапешт как место для встречи Трамп – Зеленский – Путин

Politico со ссылкой на источники в администрации президента США пишет, что Белый дом рассматривает возможность проведения трехсторонней встречи Трампа, Зеленского и Путина в столице Венгрии Будапеште как следующий шаг в переговорах о прекращении войны.

В то же время спикер Белого дома Кэролайн Левитт, отвечая на вопрос о Будапеште во время брифинга для СМИ во вторник, сказала:

— Я не буду подтверждать или опровергать место проведения встречи.

Издание отмечает, что Венгрия была бы неудобным выбором для Украины, поскольку это напоминает о Будапештском меморандуме 1994 года, в котором США, Великобритания и Россия обещали поддерживать независимость, суверенитет и уважение к границам в обмен на отказ от ядерного оружия.

— Нападение Путина на Украину в 2014 году доказало бессмысленность этого соглашения, поскольку ни одна из стран-подписантов не предоставила военные силы для противодействия атакам, — говорится в публикации.

Будапештский меморандум был подписан 5 декабря 1994 года в столице Венгрии президентом Украины Леонидом Кучмой, президентом США Биллом Клинтоном, премьером Великобритании Джоном Мейджором, а также президентом России Борисом Ельциным.

Согласно документу, Украина отказалась от ядерного оружия в обмен на обязательства трех государств уважать ее независимость и территориальную целостность.

Впоследствии к меморандуму присоединились также Франция и Китай.

Однако уже в 2014 году одно из государств-подписантов Будапештского меморандума – Россия – нарушило взятые на себя обязательства, захватив Крым и развязав войну на Донбассе, а в феврале 2022-го начало полномасштабное вторжение.

