Туск розкритикував ідею проведення переговорів Зеленський – Путін у Будапешті

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск розкритикував ідею можливого проведення переговорів Володимира Зеленського з Володимиром Путіним у Будапешті, нагадавши гіркий досвід Будапештського меморандуму 1994 року.

Про це він написав у соцмережі Х.

– Будапешт? Не всі можуть це пам’ятати, але в 1994 році Україна вже отримала гарантії територіальної цілісності від США, Росії та Великої Британії. У Будапешті. Можливо, я забобонний, але цього разу я б спробував знайти інше місце, – наголосив він.

Раніше майданчиками для потенційних переговорів президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна щодо припинення війни пропонувалися Женева, Відень, Стамбул, Мінськ, Москва тощо.

Politico з посиланням на джерела в адміністрації президента США пише, що Білий дім розглядає можливість проведення тристоронньої зустрічі Трампа, Зеленського та Путіна в столиці Угорщини Будапешті як наступний крок у переговорах про закінчення війни.

Водночас спікерка Білого дому Керолайн Левітт, відповідаючи на запитання про Будапешт під час брифінгу для ЗМІ у вівторок, сказала:

– Я не буду підтверджувати чи спростовувати місця проведення зустрічі.

Видання зауважує, що Угорщина була б незручним вибором для України, оскільки це нагадує про Будапештський меморандум 1994 року, в якому США, Велика Британія та Росія обіцяли підтримувати незалежність, суверенітет та повагу до її кордонів в обмін на відмову від ядерної зброї.

– Напад Путіна на Україну в 2014 році довів безглуздість цієї угоди, оскільки жодна з країн-підписантів не надала військових сил для протидії атакам, – мовиться у публікації.

Будапештський меморандум був підписаний 5 грудня 1994 року у столиці Угорщини президентом України Леонідом Кучмою, президентом США Біллом Клінтоном, прем’єром Британії Джоном Мейджором, а також президентом Росії Борисом Єльциним.

Згідно з документом, Україна відмовилася від яденої зброї в обмін на зобов’язання від трьох держав поважати її незалежність та територіальну цілісність.

Згодом до меморандуму приєдналися також Франція і Китай.

Проте вже в 2014 році одна з держав-підписантів Будапештського меморандуму – Росія – порушила взяті на себе зобов’язання, захопивши Крим та розв’язавши війну на Донбасі, а в лютому 2022-го розпочала повномасштабне вторгнення.

