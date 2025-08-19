Австрия предложила себя в качестве площадки для переговоров с Путиным

Канцлер Австрии Кристиан Штокер предложил Вену в качестве возможного места проведения переговоров между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщает издание Vienna Online.

Вена для саммита Зеленского и Путина

— Наша столица имеет давние традиции диалога и предлагает прекрасные условия для взаимодействия с международными организациями, базирующимися здесь, особенно с ОБСЕ (Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе, — Ред.) — говорится в заявлении Ведомства федерального канцлера Австрии.

Известно, что Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина. В канцелярии канцлера Австрии говорят, что вопрос участия в возможных мирных переговорах лиц, против которых выдан ордер Международного уголовного суда, необходимо предварительно согласовать с судом.

— Если переговоры состоятся в Вене, мы свяжемся с МУС через соглашения о нашей штаб-квартире с международными организациями в Вене, чтобы обеспечить участие президента Путина, — подчеркнули в канцелярии.

Напомним, что 18 августа после переговоров в Вашингтоне президент США Дональд Трамп позвонил диктатору Путину. Американский президент сообщил о готовности Путина встретиться с Зеленским.

Ранее Беларусь заявляла о готовности провести встречу Зеленского и Путина.

Российский лидер предложил провести трехстороннюю встречу в Москве, однако Дональд Трамп отклонил такое предложение.

