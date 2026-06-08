Повышение зарплат полицейским в 2026 году: что изменится для правоохранителей
Работа полицейского связана с постоянным риском, высокой ответственностью и значительной нагрузкой. Именно поэтому в Украине активно обсуждают изменения в законодательство, которые должны пересмотреть подходы к денежному обеспечению полицейских и закрепить справедливые условия оплаты их труда.
Будут ли повышать зарплаты полицейским, читайте в нашем материале.
Повысят ли полицейским в Украине зарплаты в 2026 году
Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал народным депутатам принять во втором чтении законопроект №6506-1, предусматривающий комплексное обновление подходов к оплате труда полицейских.
Документ, находящийся на рассмотрении парламента еще с 2022 года, может стать основанием для пересмотра действующей системы денежного довольствия правоохранителей. Его главная цель — повысить социальную защиту работников полиции, сделать службу более привлекательной и обеспечить надлежащий уровень материального обеспечения в условиях военного положения.
После нескольких лет пребывания в Верховной Раде законопроект получил новый импульс. В марте 2025 года парламент поддержал его в первом чтении и направил на доработку. После внесения необходимых изменений профильный комитет рекомендовал вынести документ на окончательное голосование.
В случае принятия, закон внесет изменения в статью 94 закона Украины О Национальной полиции.
Повышение зарплат полицейским в 2026 году: что предлагают изменить
Документ предусматривает закрепление на уровне закона четких гарантий денежного обеспечения полицейских.
Оплата труда должна:
- обеспечивать нормальные материальные условия для службы;
- учитывать сложность, интенсивность и опасность работы;
- стимулировать специалистов к качественной службе;
- способствовать привлечению и удержанию квалифицированных кадров.
Размер денежного обеспечения предлагают и в дальнейшем определять с учетом должности, специального звания, стажа службы, условий работы, уровня квалификации и наличия ученой степени или ученого звания.
Из чего состоит зарплата полицейского
Согласно проекту, денежное обеспечение включает:
- должностной оклад;
- доплату за специальное звание;
- надбавку за выслугу лет;
- доплату за доступ к государственной тайне;
- доплату за научную степень или ученое звание;
- премию (не более 30% должностного оклада).
При этом планируется повышение зарплат полицейским в 2026 году. Должностной оклад предлагается установить не ниже 10 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц по состоянию на 1 января соответствующего года. Исключение — курсанты профильных учебных заведений.
Отдельно прописана ежемесячная надбавка за выслугу лет, от 5% должностного оклада при стаже 1–2 года до 50% для полицейских со стажем более 25 лет.
Для полицейских, временно служащих за пределами Украины, сохраняется выплата денежного обеспечения в гривне, а также предусматривается дополнительное вознаграждение в иностранной валюте. Те, кто командирован в другие органы или учреждения, получают оплату с учетом должности по месту командировки.
По мнению разработчиков, обновление системы оплаты труда должно укрепить кадровый потенциал полиции и повысить престиж службы. Кроме того, законодательные изменения призваны создать более прозрачный механизм начисления выплат и обеспечить правоохранителям более стабильные социальные гарантии.
Окончательное решение по законопроекту №6506-1 теперь должна принять Верховная Рада во время рассмотрения документа во втором чтении.