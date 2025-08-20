У Росії нібито згодні на гарантії безпеки за участю КНР, США та Європи

У Росії кажуть, що нібито згодні на гарантії безпеки для України, але вони мають забезпечуватися порівну за участі Китаю, Сполучених Штатів та кількох країн Європи.

Таку заяву зробив глава російського МЗС Сергій Лавров, слова якого передають росЗМІ.

Гарантії безпеки для України

У коментарі російським медіа Лавров заявив, що гарантії безпеки України мають забезпечуватися “на рівній основі” Китаєм, Сполученими Штатами, Великою Британією та Францією.

Він також стверджував, що гарантії безпеки для України без участі Москви це “шлях у нікуди”.

– Я впевнений, що на Заході, передусім у Сполучених Штатах, чудово розуміють, що серйозно обговорювати питання гарантування безпеки без РФ – це утопія, це шлях в нікуди, – заявив Лавров.

Напередодні генсек НАТО Марк Рютте казав, що над концепцією гарантій безпеки для України працює велика група з 30 держав, серед яких не лише європейські союзники, а й партнери з інших регіонів світу, зокрема Австралія та Японія.

Цим процесом спільно керують прем’єр-міністр Британії Кір Стармер та президент Франції Еммануель Макрон.

