Бешеный успех Labubu – продажи игрушки выросли на 688%

Как долго Лабубу ждала популярности и кто помог вывести игрушку в тренды.

Феноменальная популярность игрушки Labubu вывела ее в мировые тренды. Этот уродливо-милый персонаж только за первое полугодие 2025 года принес своим производителям $670 млн, о чем свидетельствует отчет китайской компании Pop Mart.

Сколько Labubu заработает за год

Если такие темпы сохранятся, к концу года серия Monsters, в которую входит Лабубу, может превысить отметку в $1 млрд.

В течение года спрос на вирусную игрушку вырос на 688%, а продажи даже превысили результаты таких легендарных брендов, как Barbie и Hot Wheels от Mattel.

Примечательно, что сама Лабубу появилась на свет десять лет назад, но только сейчас ее популярность достигла заоблачных показателей. Впечатляет и количество подделок, которые также покупают из-за гораздо более дешевой цены.

Нередко Labubu продается в формате «слепых коробок», когда покупатель не знает, какой именно персонаж ему достанется.

Как Labubu приобрела популярность

Спрос на пушистых монстров резко взлетел после того, как участница группы Blackpink Лиса призналась в своей привязанности к игрушке.

Далее Labubu начали носить Шер, Ким Кардашьян, Пэрис Хилтон, Марк Джейкобс и другие знаменитости. Чаще всего ею украшают сумки и рюкзаки, цепляя как брелок.

Между тем китайские производители решили не останавливаться на Лабубу, запустив еще одного претендента на звание самой модной игрушки – Вакуку.

Волосатый воин джунглей с монобровью успел наделать шума в соцсетях, однако пока перебить популярность Labubu у него не получилось.

