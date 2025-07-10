Лялька Вакуку підкорює молодь: що треба знати про тренд із Китаю

Поки світова молодь не може відірватися від Лабубу, китайські виробники вже запускають нового претендента на звання наймоднішої іграшки – Вакуку. Волохатий воїн джунглів із монобровою вже наробив галасу в соцмережах і має всі шанси стати наступним глобальним хітом.

Що за лялька Вакуку та скільки вона коштує, читайте в нашому матеріалі.

В чому популярність ляльки Вакуку

Вперше ляльку Wakuku показали у березні 2025 року на події Miniso Land. Це презентація популярної китайської мережі магазинів Miniso. Тоді іграшка викликала справжній фурор. За словами компанії, виторг у день запуску зріс на 90%. І ажіотаж лише зростає.

Зараз дивляться

Нова дизайнерська іграшка, створена шеньчженьською компанією Letsvan, швидко стала хітом у Китаї та особливо популярною серед молоді, зокрема дівчат покоління Z.

Вакуку – лялька, колекційна фігурка-брелок, яку зручно причепити до сумки чи рюкзака. Як і в багатьох подібних лінійках, її продають у сліпих коробках. Тож аздалегідь невідомо, який саме варіант дістанеться покупцю.

Концепція знайома – купуємо коробку, але не знаємо, яка саме іграшка всередині. Цей формат сюрпризу вже спрацював з Лабубу і, здається, знову влучив у ціль. Молодь просто шаленіє від несподіванки.

Нова лялька Вакуку виглядає незвично. Це грубуватий воїн, з монобровою і трохи диким виглядом. Але саме це й приваблює молодь. Його вже називають утіленням милої потвори, нового тренду, що виступає проти глянцевих образів і штучної краси.

Лялька Вакуку: скільки коштує нова іграшка

Ці іграшки суттєво різняться за ціною. Адже вартість стартує від 500 грн і може сягати 2 тис. грн. Найдорожчими зазвичай є колекційні фігурки з обмежених або ексклюзивних серій. Саме вони найбільше цінуються серед фанатів та перекупників.

За словами продавців, Вакуку розлетівся з магазинів за лічені години. TikTok і китайський Weibo забиті роликами з розпаковками та реакціями. Іграшка стала не просто прикрасою полиць, а своєрідним символом протесту проти нереалістичних стандартів краси.

Поки Вакуку підкорює Китай, маркетологи припускають, що це лише початок. За прикладом Лабубу, така хвиля легко може вийти на світовий рівень. А тим часом перекупники вже потирають руки. Адже нова мода – це не тільки мило, але й прибутково.

Фото: скриншот/miniso

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.