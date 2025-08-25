5 стран, в которых может начаться война в ближайшие пять лет: Politico опубликовало сценарии

В последующие пять лет могут вспыхнуть пять военных конфликтов, считают эксперты. Какие войны могут начаться в ближайшие годы – читайте в материале.

В каких странах может начаться война

Сейчас мир находится ближе к большому региональному или даже глобальному конфликту, чем может показаться, говорится в статье Politico.

Издание озвучило прогнозы, где может начаться война в ближайшие годы.

Сейчас смотрят

Индия-Пакистан

Между этими двумя странами в ближайшие годы может начаться война, считают эксперты, и вот почему. В начале мая между Индией и Пакистаном с ядерными арсеналами возник конфликт – страны обменялись неядерными ракетными ударами.

И эксперты опасаются, что конфликт может повториться, но уже в ядерных масштабах.

— Индия и Пакистан, вероятно, более близки к обмену ядерными ударами, чем любые две страны на планете. Бюллетень ученых-атомщиков оценивает, что Пакистан имеет около 170 единиц ядерного оружия. Аналогично, по оценкам, у Индии около 180 единиц оружия, — пишет Politico.

Если страны начнут войну, то мир столкнется с разрушительными последствиями “ядерной зимы”, в частности с голодом. Производство продуктов питания в соседнем Китае и даже за его пределами пострадает. Согласно исследованию Рутгерского университета в 2019 году, такой голод коснется “миллионов — или даже миллиардов людей”.

Китай-Тайвань

Тайвань остается одним из главных “незавершенных” дел лидера Китая Си Цзиньпиня, установившего крайний срок захвата небольшого островного государства до 2027 года.

— Если Китай захватит Тайвань — либо без международного сопротивления, либо, несмотря на него, агрессия мгновенно изменит геополитику и альянсы Тихоокеанского региона, — пишет издание.

Однако аналитики считают сценарий нападения Китая на Тайвань маловероятным, поскольку армия КНР, несмотря на значительную подготовку и передовые технологии, имеет очень мало реального опыта.

В то же время существует множество вариантов, “близких к вторжению”, которые Цзиньпин мог бы попытаться реализовать и которые Китай, похоже, регулярно практикует. Это касается действий в серой зоне и пошлин на товары.

Россия и страны Балтии

Мишенью для России являются три небольшие страны Балтии – Литва, Эстония и Латвия.

Нападение на любую из них (Литва, Эстония и Латвия присоединились к НАТО в рамках расширения 2014), стало б немедленным испытанием для США в рамках обязательств 5 статьи военного блока, пишет Politico.

Однако вторгнется РФ в эти страны или нет зависит от хода войны в Украине, которая продолжает истощать российскую военную мощь быстрее, чем кто-либо мог себе представить.

Индия-Китай

Продолжительная напряженность между Индией и Китаем достигает времен британской колонизации. Одним из главных факторов, который может сделать войну более вероятной, является то, что между двумя странами отсутствуют какие-либо меры предосторожности, договоры и обычные каналы связи, которые могут помочь в деэскалации кризиса.

В то же время война между двумя этими странами маловероятна, поскольку создает серьезные экономические риски, которые бы и Индия, и Китай не хотели бы иметь.

Корейский полуостров

Эксперты на вопрос, где может начаться война, называют две страны — Северная и Южная Корея. Здесь ставки очень высоки.

Война между странами может начаться, если Ким Чен Ын ощутит экзистенциальную угрозу своему правлению со стороны Запада, а также, если один из описанных вариантов войн все же станет реальностью.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.