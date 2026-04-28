Американская поп-дива Тейлор Свифт подала три заявки в Бюро по патентам и товарным знакам США, чтобы зарегистрировать отдельные звуковые и визуальные элементы в качестве товарных знаков.

Этот шаг эксперты связывают с желанием защититься от возможного злоупотребления искусственным интеллектом.

Что именно хочет защитить Тейлор Свифт

Компания Свифт TAS Rights Management подала документы на регистрацию двух звуковых маркеров. Это фразы: Hey, it’s Taylor Swift (Привет, это Тейлор Свифт) и Hey, it’s Taylor (Привет, это Тейлор).

Сейчас смотрят

Помимо голоса, Тейлор решила защитить и свой визуальный образ. Третья заявка касается конкретного изображения: певица в разноцветном переливающемся боди и серебристых сапогах стоит на розовой сцене с розовой гитарой в руках.

Такое подробное описание может дать дополнительные основания для юридических претензий в случае использования ее образа искусственным интеллектом.

— Теоретически, если начнется суд из-за использования голоса Свифт искусственным интеллектом, она сможет утверждать, что любой звук, похожий на ее зарегистрированный товарный знак, нарушает ее права. Это позволит подавать иски в федеральный суд, что является гораздо более серьезным сдерживающим фактором, — пояснил юрист по интеллектуальной собственности Джош Гербен.

Свифт не первая, кто выбирает такую тактику. В 2025 году актер Мэттью Макконахи уже получил восемь подобных торговых марок, в частности на свою знаменитую фразу Alright, alright, alright!

Это теоретически может дать звездам дополнительные инструменты для требований удаления контента с крупных платформ, таких как Google или Meta, так же как киностудии борются с пиратскими копиями своих фильмов.

Например, в конце 2025 года Disney заставила Google удалить видео после претензии о незаконном использовании защищенных персонажей.

Источник : Variety

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.