Серия взрывов прогремела в Киеве после объявления сигнала воздушной тревоги из-за угрозы применения вражеских беспилотников.

Взрывы в Киеве 28 апреля 2026: какие последствия

Обновлено в 14:38. Городской голова Виталий Кличко подтвердил, что в Киеве раздались взрывы.

В частности, в Оболонском районе работали силы противовоздушной обороны (ПВО).

Сейчас смотрят

Вскоре обломки беспилотника упали в Шевченковском районе Киева, в результате чего произошло столкновение автомобилей на одной из улиц. Из-за взрыва после падения дрона на пешехода наехал легковой автомобиль.

По предварительным данным медиков, медики госпитализировали пострадавшего, утверждает Кличко.

В то же время обломки упали на крышу недостроя в Шевченковском районе, вызвав пожар. Экстренные службы направляются на места.

Также в Соломенском районе обломки беспилотника упали на территорию кладбища.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1525-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.