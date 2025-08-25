5 країн, в яких може початися війна у найближчі п’ять років: Politico оприлюднило сценарії

У наступні 5 років можуть спалахнути п’ять військових конфліктів, вважають експерти. Які війни можуть розпочатися в найближчі роки – читайте у матеріалі далі.

У яких країнах може початися війна

Наразі світ знаходиться ближче до великого регіонального або навіть глобального конфлікту, ніж може здаватися, йдеться у статті Politico.

Видання озвучило прогнози, де може початися війна у найближчі роки.

Індія-Пакистан

Між цими двами країнами у найближчі роки може розпочатися війна, вважають експерти, і ось чому. На початку травня між Індією та Пакистаном з ядерними арсеналами виник конфлікт – країни обмінялися неядерними ракетними ударами.

І експерти побоюються, що конфлікт може повторитися, але вже у ядерних масштабах.

– Індія та Пакистан, ймовірно, ближчі до обміну ядерними ударами, ніж будь-які дві країни на планеті. Бюлетень вчених-атомників оцінює, що Пакистан має близько 170 одиниць ядерної зброї. Аналогічно, за оцінками, Індія має близько 180 одиниць зброї, – пише Politico.

Якщо країни почнуть війну, то світ стикнеться з руйнівними наслідками “ядерної зими”, зокрема з голодом. Виробництво продуктів харчування в сусідньому Китаї та навіть за його межами буде під великою загрозою. Згідно дослідження Рутгерського університету 2019 року, наслідковий голод торкнеться “мільйонів — або навіть мільярдів людей”.

Китай-Тайвань

Тайвань залишається однією з головних “незавершених” справ лідера Китаю Сі Цзіньпіня, який встановив крайній термін захоплення невеликої острівної держави до 2027 року.

– Якщо Китай захопить Тайвань — або без міжнародного опору, або попри нього — агресія миттєво змінить геополітику та альянси Тихоокеанського регіону, – пише видання.

Однак аналітики вважають сценарій нападу Китаю на Тайвань малоймовірним, оскільки армія КНР, яка, незважаючи на значну підготовку та передові технології, має дуже мало реального досвіду.

Водночас існує безліч варіантів, “близьких до вторгнення”, які Цзіньпін міг би спробувати реалізувати, і які Китай, схоже, регулярно практикує. Це стосується дій у сірій зоні та мит на товари.

Росія та країни Балтії

Спокусливою мішенню для Росії є три невеликі країни Балтії – Литва, Естонія та Латвія.

Напад на будь-яку з них (Литва, Естонія та Латвія приєдналися до НАТО у рамках розширення 2014 року), став би негайним випробуванням для США у рамках зобов’язань 5 статті військового блоку, пише Politico.

Однак чи вторгнеться РФ до цих країн залежить від перебігу війни в Україні, яка продовжує виснажувати російську військову міць швидше, ніж хтось міг собі уявити.

Індія-Китай

Тривала напруженість між Індією та Китаєм сягає часів британської колонізації. Одним з головних факторів, який може зробити війну більш імовірною, є те, що між двома країнами відсутні будь-які запобіжні заходи, договори та звичайні канали зв’язку, які можуть допомогти деескалації кризи.

Водночас війна між двама цими країнами є малоймовірною, оскільки ствоює серйозні економічні ризики, які б і Індія, і Китай не хотіли б відчути.

Корейський півострів

Експерти на питання, де може початися війна, називають дві країни – Північна та Південна Корея. Тут ставки надзвичайно високі.

Війна між країнами може початися, якщо Кім Чен Ин відчує екзистенційну загрозу своєму правлінню з боку Заходу, а також, якщо один з описаних варіантів війн все ж втілиться у реальність.

