Польское издание Obserwator Międzynarodowy уволило журналиста Виталия Мазуренко, который родом из Украины и имеет гражданство Польши.

Причиной стало то, что он назвал президента страны Кароля Навроцкого “паханом”, сравнив его с криминальным авторитетом в российской тюрьме. Так Мазуренко раскритиковал политику президента в отношении украинских беженцев.

В Польше уволили журналиста за критику Навроцкого

В заявлении издания отметили, что слова Мазуренко были его личным мнением и высказаны без предварительного согласования с редакцией.

Сейчас смотрят

– Как польский вебсайт мы категорически не принимаем и не терпим никаких попыток подорвать авторитет президента Польши. Наши ценности основаны на надежной журналистике, ответственности за свои слова и полном уважении к институтам польского государства и его представителям, – говорится в заявлении.

Портал сообщил, что прекратил сотрудничество с Мазуренко и уволил его с должности заместителя главного редактора.

Как пишет Onet, слова Мазуренко прозвучали во время его выступления в эфире Polsat News 26 августа, где он резко раскритиковал Навроцкого за отношение к украинским мигрантам.

– Риторика и поведение господина Навроцкого – это не президентское поведение, а поведение пахана. Так называют в российских тюрьмах криминального лидера, – сказал он, добавив, что его действия сказываются на беззащитных украинских иммигрантах.

В ответ ведущая назвала эти слова “пересечением грани” и что это оскорбляет Навроцкого, которого приравняли к человеку из тюремной среды.

Mazurenko tylko potwierdza słuszność decyzji prezydenta @NawrockiKn. Polska powinna mu pomóc, by wspierał wolną Ukrainę nie tylko słowem, lecz także czynem. W końcu to mężczyzna w wieku poborowym – a skoro w Polsce jest mu za ciasno.

pic.twitter.com/YVzKRybM9P — Andrzej Śliwka (@SliwkaAndrzej) August 26, 2025

В Польше хотят изменить конституцию

После инцидента с Виталием Мазуренко глава Канцелярии польского президента Збигнев Богуцкий предложил продлить до 10 лет срок постоянного проживания в Польше для претендентов на гражданство и внести изменения в конституцию, чтобы разрешить лишать гражданства.

Он заявил, что Мазуренко должен быть привлечен к ответственности за публичное оскорбление президента Польши.

– Такое поведение украинца, получившего польское гражданство, четко подтверждает правильность инициативы президента Польши о продлении до 10 лет срока постоянного проживания в нашей стране, после которого можно подавать заявку на получение польского гражданства, – написал Богуцкий в соцсети Х.

По его словам, польское гражданство должно быть исключительной честью и обязательством уважать конституционные органы Польши, которые имеют мандат от народа.

Богуцкий отметил, что случай с Мазуренко стал поводом для начала серьезной дискуссии о введении в польское законодательство норм, регулирующих лишение гражданства, полученного путем натурализации, по примеру США, Германии и других стран.

Он добавил, что для этого необходимы изменения в конституцию, и именно поэтому обоснованной является позиция президента Навроцкого по подготовке новой конституции.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.