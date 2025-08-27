В Польше уволили журналиста из Украины за критику Навроцкого и хотят менять конституцию
Польское издание Obserwator Międzynarodowy уволило журналиста Виталия Мазуренко, который родом из Украины и имеет гражданство Польши.
Причиной стало то, что он назвал президента страны Кароля Навроцкого “паханом”, сравнив его с криминальным авторитетом в российской тюрьме. Так Мазуренко раскритиковал политику президента в отношении украинских беженцев.
В Польше уволили журналиста за критику Навроцкого
В заявлении издания отметили, что слова Мазуренко были его личным мнением и высказаны без предварительного согласования с редакцией.
– Как польский вебсайт мы категорически не принимаем и не терпим никаких попыток подорвать авторитет президента Польши. Наши ценности основаны на надежной журналистике, ответственности за свои слова и полном уважении к институтам польского государства и его представителям, – говорится в заявлении.
Портал сообщил, что прекратил сотрудничество с Мазуренко и уволил его с должности заместителя главного редактора.
Как пишет Onet, слова Мазуренко прозвучали во время его выступления в эфире Polsat News 26 августа, где он резко раскритиковал Навроцкого за отношение к украинским мигрантам.
– Риторика и поведение господина Навроцкого – это не президентское поведение, а поведение пахана. Так называют в российских тюрьмах криминального лидера, – сказал он, добавив, что его действия сказываются на беззащитных украинских иммигрантах.
В ответ ведущая назвала эти слова “пересечением грани” и что это оскорбляет Навроцкого, которого приравняли к человеку из тюремной среды.
Mazurenko tylko potwierdza słuszność decyzji prezydenta @NawrockiKn. Polska powinna mu pomóc, by wspierał wolną Ukrainę nie tylko słowem, lecz także czynem. W końcu to mężczyzna w wieku poborowym – a skoro w Polsce jest mu za ciasno.
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— Andrzej Śliwka (@SliwkaAndrzej) August 26, 2025
В Польше хотят изменить конституцию
После инцидента с Виталием Мазуренко глава Канцелярии польского президента Збигнев Богуцкий предложил продлить до 10 лет срок постоянного проживания в Польше для претендентов на гражданство и внести изменения в конституцию, чтобы разрешить лишать гражданства.
Он заявил, что Мазуренко должен быть привлечен к ответственности за публичное оскорбление президента Польши.
– Такое поведение украинца, получившего польское гражданство, четко подтверждает правильность инициативы президента Польши о продлении до 10 лет срока постоянного проживания в нашей стране, после которого можно подавать заявку на получение польского гражданства, – написал Богуцкий в соцсети Х.
По его словам, польское гражданство должно быть исключительной честью и обязательством уважать конституционные органы Польши, которые имеют мандат от народа.
Богуцкий отметил, что случай с Мазуренко стал поводом для начала серьезной дискуссии о введении в польское законодательство норм, регулирующих лишение гражданства, полученного путем натурализации, по примеру США, Германии и других стран.
Он добавил, что для этого необходимы изменения в конституцию, и именно поэтому обоснованной является позиция президента Навроцкого по подготовке новой конституции.