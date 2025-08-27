Польське видання Obserwator Międzynarodowy звільнило журналіста Віталія Мазуренка, який родом з України та має громадянство Польщі.

Причиною стало те, що він назвав президента країни Кароля Навроцького “паханом”, порівнявши його з кримінальним авторитетом у російській в’язниці. Так Мазуренко розкритикував політику президента щодо українських біженців.

У Польщі звільнили журналіста за критику Навроцького

У заяві видання зазначило, що слова Мазуренка були його особистою думкою і висловлені без попереднього погодження з редакцією.

– Як польський вебсайт ми категорично не приймаємо та не толеруємо жодних спроб підірвати авторитет президента Польщі. Наші цінності ґрунтуються на надійній журналістиці, відповідальності за свої слова та цілковитій повазі до інституцій польської держави та її представників, – йдеться у заяві.

Портал повідомив, що припинив співпрацю з Мазуренком і звільнив його з посади заступника головного редактора.

Як пише Onet, слова Мазуренка пролунали під час його виступу в ефірі Polsat News 26 серпня, де він різко розкритикував Навроцького за ставлення до українських мігрантів.

– Риторика і поведінка пана Навроцького – це не президентська поведінка, а поведінка пахана. Так називають в російських в’язницях кримінального лідера, — сказав він, додавши, що його дії вражають беззахисних українських іммігрантів.

У відповідь ведуча назвала ці слова “перетином межі” і що це ображає Навроцького, якого прирівняли до людини з тюремного оточення.

У Польщі хочуть змінити конституцію

Після інциденту з Віталієм Мазуренком глава Канцелярії польського президента Збігнєв Богуцький запропонував продовжити до 10 років термін постійного проживання в Польщі для претендентів на громадянство та внести зміни до конституції, щоб дозволити позбавляти громадянства.

Він заявив, що Мазуренко має бути притягнутий до відповідальності за публічну образу президента Польщі.

– Така поведінка українця, який отримав польське громадянство, чітко підтверджує правильність ініціативи президента Польщі щодо продовження до 10 років терміну постійного проживання в нашій країні, після якого можна подавати заявку на отримання польського громадянства, – написав Богуцький в соцмережі Х.

За його словами, польське громадянство має бути винятковою честю та зобов’язанням поважати конституційні органи Польщі, які мають мандат від народу.

Богуцький зазначив, що випадок із Мазуренком став приводом для початку серйозної дискусії про запровадження у польське законодавство норм, які регулюють позбавлення громадянства, здобутого шляхом натуралізації, за прикладом США, Німеччини та інших країн.

Він додав, що для цього необхідні зміни до конституції, і саме тому обґрунтованою є позиція президента Навроцького щодо підготовки нової конституції.

