Помощь украинцам в Польше: Навроцкий представил свой законопроект с новыми правилами

Главное В документе заложены более жесткие правила и дополнительные ограничения.

Накануне Кароль Навроцкий ветировал предыдущую версию закона.

Президент Польши Кароль Навроцкий подал в Сейм собственный законопроект о помощи гражданам Украины.

Накануне он наложил вето на принятую парламентом редакцию закона, которая предусматривала продление временной защиты для украинцев до марта 2026 года.

Что известно о законопроекте Навроцкого

Как сообщает RMF FM, новый документ ограничивает украинцам доступ к социальным выплатам и медицинскому обеспечению. Он будет только у тех, кто официально работает и платит взносы в Польше.

– Не может быть ситуации, когда поляки находятся в худшем положении, чем граждане Украины. До сих пор так было, и это правительство продолжало это предлагать, — заявил глава канцелярии президента Збигнев Богуцкий.

Кароль Навроцкий убежден, что выплаты по типу программы 800+ должны получать только те украинцы, которые работают в Польше. Он также заявил о необходимости усложнить процедуру предоставления гражданства для приезжих не только из Украины, но и из других стран.

Богуцкий подчеркнул, что у правительства было полтора года для принятия справедливых решений, однако оно этого не сделало. Он напомнил, что во время президентской кампании Рафал Тшасковский тоже выступал за программу 800+ только для тех украинцев, которые работают, платят налоги, а их дети посещают польские школы.

Представитель канцелярии президента призвал спикера Сейма Шимона Головню не направлять проект на общественное обсуждение, чтобы ускорить его принятие.

Проект также предусматривает продление срока приобретения гражданства с трех до десяти лет, ужесточение наказания за незаконное пересечение границы до пяти лет лишения свободы и изменения в закон об Институте национальной памяти.

