На подоконнике Генерального консульства Украины во Вроцлаве поселился бронзовый гномик в украинском костюме.

Подобные фигурки расположены по всему городу, а найти их — настоящий квест для туристов.

Во Вроцлаве появилась фигурка украинского гнома

Таким образом в дипломатическом ведомстве отпраздновали 34-ю годовщину независимости Украины, а также символически отметили завершение дипмиссии генконсула Украины во Вроцлаве Юрия Токара.

Сейчас смотрят

Фигурку гномика на подоконнике торжественно открыл президент города Яцек Сутрик.

– Этот маленький бронзовый герой стал частью большой вроцлавской семьи гномов – более тысячи маленьких символов города, которые давно превратились в веселый квест для туристов и знак его неповторимости. Отныне среди них есть и наш – украинский. Ищите его у окон консульства, фотографируйтесь, делитесь фотографиями – пусть этот гномик станет яркой украинской улыбкой во Вроцлаве, – призвали в генконсульстве.

Такие милые фигурки, которых называют “краснолюдиками”, устанавливают в городе с 2001 года. С тех пор их количество неуклонно увеличивается. Все они занимаются разными делами и посвящены разным событиям, а некоторые из них похожи на реальных людей. Как, например, этот гномик Винсент.

Краснолюдики являются одной из туристических достопримечательностей Вроцлава. Есть даже отдельные экскурсии и специальные брошюры, которые помогают в поисках гномов и рассказывают их истории.

Фото: Генеральное консульство Украины во Вроцлаве

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.