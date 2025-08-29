На підвіконні Генерального консульства України у Вроцлаві поселився бронзовий гномик в українському вбранні.

Подібні фігурки розташовані по всьому місту, а знайти їх – то справжній квест для туристів.

У Вроцлаві зʼявилася фігурка українського гнома

У такий спосіб у дипломатичному відомстві відсвяткували 34-ту річницю незалежності України, а також символічно відзначили завершення дипмісії генконсула України у Вроцлаві Юрія Токара.

Фігурку гномика на підвіконні урочисто відкрив президент міста Яцек Сутрик.

– Цей маленький бронзовий герой став частиною великої вроцлавської родини гномів – більше тисячі малих символів міста, які давно перетворилися на веселий квест для туристів і знак його неповторності. Відтепер серед них є і наш – український. Шукайте його біля вікон консульства, фотографуйтеся, діліться світлинами – хай цей гномик стане яскравою українською усмішкою у Вроцлаві, – закликали у генконсульстві.

Такі милі фігурки, яких називають “краснолюдиками”, встановлюють у місті з 2001 року. З того часу їхня кількість невпинно збільшується. Усі вони займаються різними справами та вшановують різні явища, а деякі з них схожі на постаті реальних людей. Як-от цей гномик Вінсент.

Краснолюдики є однією з визначних туристичних памʼяток Вроцлава. Є навіть окремі екскурсії та спеціальні брошури, які допомагають у пошуках гномів та розповідають їхні історії.

Фото: Генеральне консульство України у Вроцлаві

