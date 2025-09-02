Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш во время выступления на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Китае призвал к прекращению войны в Украине.

Его выступление опубликовано на сайте ООН.

Гутерреш о прекращении огня в Украине

По его словам, настало время для перемирия, “которое приведет к справедливому, всеобъемлющему и устойчивому миру — в соответствии с Уставом ООН, международным правом и резолюциями ООН”.

Сейчас смотрят

Гутерреш также повторил призыв о необходимости прекращения огня в Газе, освобождения всех заложников и беспрепятственного доступа палестинского населения к гуманитарной помощи.

— Ваше лидерство в дипломатии и деэскалации конфликтов чрезвычайно важно, как и ваши усилия в борьбе с терроризмом и транснациональными угрозами, — сказал он, обращаясь к лидерам ШОС.

Генсек ООН отметил, что Шанхайская организация сотрудничества имеет уникальные возможности для содействия формированию более мирного, инклюзивного и устойчивого будущего.

Саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который состоялся 31 августа — 1 сентября в портовом городе Тяньцзинь (Китай), собрал более 20 мировых лидеров.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.