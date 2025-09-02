Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш під час виступу на саміті Шанхайської організації співробітництва у Китаї закликав до припинення війни в Україні.

Його виступ оприлюденено на сайті ООН.

Гутерреш про припинення вогню в Україні

За його словами, настав час для перемир’я, “яке призведе до справедливого, всеосяжного та сталого миру – відповідно до Статуту ООН, міжнародного права та резолюцій ООН”.

Гутерреш також повторив заклик про необхідність припинення вогню в Газі, звільнення всіх заручників і безперешкодного доступу палестинського населення до гуманітарної допомоги.

– Ваше лідерство в дипломатії та деескалації конфліктів є надзвичайно важливим, як і ваші зусилля у боротьбі з тероризмом та транснаціональними загрозами, – сказав він, звертаючись до лідерів ШОС.

Генсек ООН зауважив, що Шанхайська організація співробітництва має унікальні можливості для сприяння формуванню більш мирного, інклюзивного та сталого майбутнього.

Саміт Шанхайської організації співробітництва (ШОС), який відбувся 31 серпня — 1 вересня в портовому місті Тяньцзінь (Китай), зібрав понад 20 світових лідерів.

